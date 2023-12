Durch die gestiegenen Zinsen sind Anleihe ETFs für viele Anleger sehr attraktiv geworden und bieten jetzt hohe Ausschüttungen für Investoren. Besonders diese Produkte könnten jetzt einen Blick wert sein.

Mit den kräftigen Zinsanhebungen der Zentralbanken in den Jahren 2022 und 2023 sind Anleihen stark gefallen, nun aber sehr attraktiv geworden. Besonders für einkommensorientierte Investoren kann sich hier aktuell ein Einstieg lohnen, da hohe Ausschüttungen bei vielen Zinspapieren zu erwarten sind.

Zudem bietet sich bei Anleihen aktuell die seltene Möglichkeit neben den Ausschüttungen auch noch Kursgewinne zu realisieren, denn mit wieder fallenden Zinsen steigen auch die Kurse der Schuldverschreibungen.

Satte Ausschüttungen mit diesen Anleihe-ETFs kassieren

Wer also darauf setzen möchte, der kann das mit dem einfachsten und günstigsten Vehikel der Finanzbranche tun: einem ETF. Besonders diese drei Produkte könnten dabei interessant sein:

Invesco US High Yield Fallen Angels ETF (Ausschüttung 7,2 Prozent)

Der erste ETF ist dabei sogar ein ganz besonderer, denn anders als andere Anleihe-ETFs bietet der Invesco US High Yield Fallen Angels ETF nicht nur Ausschüttungen, sondern auch Kurschancen in Phasen stabiler Zinsen.

Grund ist vor allem die Konstruktion des Fonds, da hier unter 100 gefallene Anleihen von in Problemen geratenen Unternehmen gekauft und diese entweder bis zu einer Tilgung aus dem Unternehmen oder bis zu einer Zahlung aus der Insolvenzmasse gehalten werden. Aktuell hat der ETF zusätzlich eine Ausschüttungsrendite von 7,2 Prozent.

UBS Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 ETF (Ausschüttung 5,1 Prozent)

Wer aber die Inflation ausgleichen will, der kann dies am besten mit Inflationsgeschützen Anleihen tun. Der UBS Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 ETF bietet Anlegern die Möglichkeit in inflationsgeschützte IG-Staatsanleihen zu investieren.

Durch die Begebung in Euro gibt es hier zusätzlich keine Währungsrisiken und die Hauptländer der Allokation sind Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien. Aktuell weist der ETF eine Ausschüttung von 5,1 Prozent des eigenen Wertes aus.

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Q. W. ETF (Ausschüttung 4,5 Prozent)

Wer etwas breiter diversifizieren will, der kann einen Blick auf Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets werfen, welche zumeist hoch rentieren.

Spannend ist hier ein Investment mit dem Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Q. W. ETF möglich, der in US-Dollar ausgegebene Unternehmensanleihen aus Schwellenländern investiert und diese nach Qualitätskriterien gewichtet. Aktuell hat der ETF eine Rendite von 4,5 Prozent.

