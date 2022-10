Mit dem Dividend-Leaders-ETF vom US-Anbieter VanEck investieren Anleger in 100 Aktien, die aus 18 Industrieländern kommen können. Doch was sind die Spitzen-Aktien und was ist für Anleger möglich? Von Ralf Ferken

Der VanEck-ETF folgt dabei dem Dividend Leaders Index vom Research-Haus Morningstar und verwaltet rund 133 Mio. Euro. Viermal pro Jahr schüttet er seine Dividenden aus. Seine jährlichen Kosten liegen bei 0,38 %.



Um die 100 Indexwerte auszuwählen, achtet Morningstar auf die Höhe der Dividendenrendite sowie auf das potenzielle Wachstum und die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen. Insofern kommen hier quantitative und qualitative Aspekte zum Tragen.

Neun deutsche Aktien im Portfolio

Die größten Einzelwerte des VanEck-ETF waren am 27. September 2022 das Biotech- und Pharmaunternehmen Abbvie (5,1 % Anteil), der Öl-und Gasriese Exxon Mobil (5,0 %) sowie der Telekomwert Verizon Communications (4,6 %).

Aus Deutschland gehören derzeit neun Titel zum Portfolio. Im Einzelnen sind dies Allianz (2,0 %), BASF (1,3 %), BMW (0,9 %), Deutsche Post (0,8 %), Deutsche Telekom (1,1 %), Eon (0,5 %), Mercedes-Benz (1,8 %), Munich Re (0,9 %) und VW (0,6 %).

Bei den Branchen dominierten zum 31. August 2022 Finanzwerte (33,4 %) gefolgt von Gesundheits- (11,7 %) und Energiewerten (11,4 %). IT-Titel kamen lediglich auf 2,8 %.

Regional stammten die meisten ETF-Titel Ende August aus den USA (26,9 %), Frankreich (11,0 %), Japan (10,6 %) und Deutschland (10,5 %).

Somit hielt der Dividenden-ETF von VanEck vergleichsweise wenig US-Aktien, während er deutsche, französische und japanische Aktien vergleichsweise hoch gewichtet hatte.

Mit dieser Strategie und Allokation lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis des VanEck-ETFs am 27. September 2022 lediglich bei 7,9. Beim Kurs-Buch-Verhältnis betrug der Wert 1,16, was ebenfalls günstig ist.





Der VanEck-ETF setzt auf die Deutsche Telekom

Einschätzung:

Der Dividend-Leaders-ETF von VanEck kombiniert Value- und Qualitätsmerkmale, was bei anderen Dividenden-Strategien in den vergangenen Jahren ebenfalls erfolgreich war. Allerdings können Anleger bei der Strategie aufgrund der qualitativen Komponente nicht komplett nachvollziehen, wie Morningstar den Index aus 100 Aktien zusammensetzt.

Anleger können den Dividend-Leaders-ETF von VanEck zu einem breit aufgestellten Portfolio beimischen. Wer auf IT-Werte verzichten möchte, kann ihn auch als Kern-Investment nutzen.