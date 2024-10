Indexfonds werden immer beliebter zum Vermögensaufbau. Mit den richtigen Produkten lassen sich enorm hohe Renditen erzielen. Wie Sie die richtigen finden und Ihr Kapital vervielfachen

ETFs sind in Deutschland eine seit Jahren aufstrebende Anlageklasse und für viele Anleger das Mittel der Wahl zum langfristigen Vermögensaufbau. Das kommt nicht von ungefähr, denn mit den Indexfonds haben sich in der Vergangenheit enorme Renditen erzielen lassen. Und das ohne großen Aufwand. So wäre mit einem Investment in einen S & P 500 ETF über 30 Jahre aus 50.000 Euro eine ganze Million geworden – 10,2 Prozent annualisierte Rendite warf das Investment über diese Zeit ab. Die Indexprodukte sind also ein guter Weg für Anleger, um langfristig finanziell auszusorgen.

Achtung Fallstricke

Dennoch werden, wenn es um Index-Investing und die Auswahl der jeweiligen ETFs geht, viele wichtige Faktoren von Anlegern nicht beachtet. Das kann teilweise zu einer deutlichen Underperformance oder im schlimmsten Fall sogar zu negativen Ergebnissen führen. Selbst bei bekannten Produkten auf Indizes wie dem MSCI World gibt es solche Fälle. Dementsprechend gibt es Kennzahlen, auf die Investoren auch bei ETF-Investments auf jeden Fall achten sollten. In der aktuellen Ausgabe von €uro am Sonntag finden Sie 5 sehr wichtige Faktoren sowie Beispiele, wie sie sich auf die Rendite beliebter ETFs oder Indizes auswirken können. Außerdem verrät die Redaktion, welche ETFs die wirklich besten sind, um je nach Index die höchsten Renditen zu erzielen.

