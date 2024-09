Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die US-Notenbank nächste Woche beginnen, ihre Geldpolitik zu lockern. Die Aussicht auf die Zinswende motiviert Anleger zum Einstieg in US-Unternehmensanleihen mit spekulativer Bonität.

In der Regel gehen Zinssenkungen mit Kurssteigerungen bei Bonds einher. Zudem sinkt das Ausfallrisiko. Die Manager des Franklin High Yield Fund USD, ISIN: LU0065014192, haben eine Milliarde US-Dollar in aktuell 276 Anleihen investiert. Im Schnitt sind die Bonds von der Ratinggesellschaft S&P mit „B+“ eingestuft. Ins Portfolio schaffen es die Unternehmen nur nach intensiver Analyse. Hoch gewichtet ist zum Beispiel Carnival Corporation. Der Kreuzfahrtanbieter ist zwar mit 28 Milliarden Dollar in den Miesen. Doch im zweiten Quartal des laufenden Jahres stieg der Umsatz dank effektiver Kostenkontrollen um 18 Prozent auf 5,8 Milliarden Dollar. Zu den Top-Picks zählt auch Tenet Health Care. Der Krankenhausbetreiber baute im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seine Verbindlichkeiten um 14 Prozent ab. Innerhalb eines Jahres legte der Franklin High Yield Fund USD knapp zehn, in fünf Jahren 21 Prozent zu.

