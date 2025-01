Mit diesem ETF können Anleger jederzeit in aktuell unterbewertete Aktien mit niedrigen KBVs und KGVs investieren sowie darüber hinaus noch hohe Dividenden kassieren. Ist der Indexfonds ein Muss für Value-Investoren?

Viele Value-Anleger sind ständig auf der Suche nach unterbewerteten Aktien mit einem niedrigen KBVs oder KGVs. Doch tatsächlich kann man sich diese Arbeit auch von einem ETF abnehmen lassen.

In unterbewertete Aktien investieren & satte Dividenden kassieren

Denn mit dem iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (WKN: A2JDDJ) sind Anleger jederzeit in aktuell unterbewerteten Aktien investiert. Hier werden regelmäßig und auf Basis fester Rahmenbedingungen Titel ausgewählt, die eine niedrige Bewertung auf Basis von Kennzahlen wie dem KGV aufweisen.

Dabei ist das Anlageuniversum mit den 23 vorhandenen Industrieländern entsprechend groß, sodass Anleger eine breite Streuung mit dem ETF erzielen können.

Zudem bietet der Indexfonds darüber hinaus noch eine attraktive Ausschüttung. Zum aktuellen Zeitpunkt beläuft sich die Dividendenrendite auf satte 4,3 Prozent.

Jetzt diesen Top-ETF sichern?

Doch trotz all dieser Vorteile ist der ETF nur etwas für die Anleger, die an zwei Dinge glauben:

1) Ein Comeback der Value-Aktien

2) Eine Outperformance der Industrieländer

Denn tatsächlich haben günstige Titel im Vergleich zu den hoch bewerteten Tech-Aktien in den vergangenen Jahren deutlich schlechter abgeschnitten und eine Underperformance erzielt. Zudem allokiert der ETF Gelder nur in Industrienationen, aber nicht in Schwellenländern. Das bedeutet, wenn es in China & Co. bergauf geht, sind Anleger hier nicht dabei.

Daher kann der ETF zwar definitiv wegen seiner spannenden Anlagestrategie interessant sein, Basisinvestments wie den SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (WKN: A40F93), der 95 Prozent der gesamten weltweiten Marktkapitalisierung abdeckt, ersetzt der Indexfonds aber tendenziell nicht.

