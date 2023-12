Doch kein Stock-Picker? In einem Portfolio, von dem nur wenige wissen, hat Warren Buffett gerade bei 18 ETFs zugeschlagen. Die scheinen alle ein besonderes Ziel zu verfolgen

Eigentlich ist Warren Buffett vor allem dafür bekannt, ein legendärer Stock-Picker zu sein. Kaum ein anderer hat ein so gutes Gespür dafür, die richtigen Aktien zur richtigen Zeit auszuwählen.

Doch ein interessanter Fakt ist: Warren Buffett ist durchaus auch ein Fan von ETFs. Er hat sogar in seinem Testament verfügt, dass der Großteil des Geldes, das seine Familie mal erben wird, in einen Indexfonds des S&P 500 fließen soll. Mit Berkshire Hathaway besitzt er sogar gleich zwei ETFs auf den S&P 500. Doch es gibt noch ein anderes Portfolio außer Berkshire Hathaway, von dem viele gar nicht wissen.

Warren Buffetts unbekanntes Portfolio – das steckt dahinter

Bei Warren Buffetts unbekanntem Portfolio handelt es sich um New England Asset Management. Als Berkshire Hathaway 1998 die Rückversicherungsgesellschaft General Re übernahm, ging mit dieser auch die Tochter New England Asset Management in Buffetts Besitz über. Wie viel Einfluss Buffett auf die Positionen in diesem Portfolio exakt nimmt, ist nicht bekannt, jedoch findet es bei Branchenexperten immer wieder gern Beachtung.

Und die jüngste Offenlegung des Portfolios zum Stand des 30. Septembers offenbart: Hier wurden gleich 18 neue ETFs gekauft.

Auf diese ETFs setzt das verborgene Portfolio von Warren Buffett

Gleich 18 neue ETFs schafften es in das verborgene Portfolio. Dabei handelt es sich um:



- iShares Core US Aggregate Bond ETF

- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

- iShares MBS ETF

- SPDR® Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

- iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

- Invesco Taxable Municipal Bond ETF

- Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund

- VanEck IG Floating Rate ETF

- iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF | FLOT

- Schwab US Aggregate Bond ETF

- SPDR® Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF

- Vanguard Total International Bond ETF

- BlackRock Short Duration Bond ETF ACTIVE

- iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

- PGIM Ultra Short Bond ETF

- BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG)

- Impact Shares Affordable Housing MBS ETF

Auffällig ist also: Der Fokus wird vor allem auf hochwertige Unternehmensanleihen, meist mit Investment-Grade-Status gesetzt. Die Manager vom verborgenen Warren-Buffett-Portfolio scheinen also gerade vor allem auf diese Anlageklasse zu setzen.

