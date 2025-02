Dieser Sektor wird von Anlegern aktuell kaum beachtet, könnte aber durch seine niedrige Bewertung und sein Entwicklungspotenzial voller Chancen sein. Ergibt sich hier jetzt vielleicht eine ideale Kaufgelegenheit für Investoren?

Der Gesundheitssektor ist in den vergangenen Jahren an der Börse enorm schlecht gelaufen. In den USA underperformten viele Aktien nicht nur den Index, sondern wiesen unter dem Strich Verluste aus. Global zeigt sich ein ähnliches, wenn auch etwas abgeschwächtes Bild. So konnte der Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF (WKN: A113FD) in den vergangenen drei Jahren um 7,2 Prozent zulegen. Mit einem normalen MSCI World wären es 12,5 Prozent gewesen.

Doch genau diese Schwäche könnte sich aktuell als Kaufchance für mutige Anleger erweisen.

Warum dieser Sektor jetzt eine Kaufgelegenheit bieten könnte

Denn tatsächlich ist der Sektor an einem Bewertungstief angekommen und könnte jetzt für Anleger interessant sein, meint zumindest Asad Haider, Leiter der Gesundheitssparte innerhalb von Global Investment Research bei Goldman Sachs.

Im Interview mit dem Anlegermagazin Barrons sprach er drei Punkte an, die notwendig wären, damit es für den Gesundheitssektor wieder nach oben geht:

1. Eine Rezession in den USA, damit das Gesundheitswesen wieder besser und funktionaler aufgestellt wird.

2. Mehr politische Sicherheit, gerade mit Blick auf die aktuelle Regierung

3. Weniger negative Gewinnrevisionen bei den Unternehmen

Bei allen drei Punkten sieht Haider zumindest positive Impulse in die richtige Richtung, was gepaart mit der niedrigen Bewertung eine Chance für Anleger ergeben könnte.

Unterbewertet und voller Chancen – So investieren

Wer diese Möglichkeit nutzen will, der kann dazu einen Blick auf die folgenden ETFs werfen, um breit in den Sektor zu investieren:

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF (WKN: A113FD)

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (WKN: A2ANH2)

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF (WKN: DBX0SM)

