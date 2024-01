Bei Deutschlands größtem Vergleich zeichnen das Monatsmagazin €uro sowie BÖRSE ONLINE und €uro am Sonntag die besten Fonds und ETFs zum 18ten mal mit einem FundAward aus.



Seit dem Jahr 2006 verleiht das Monatsmagazin €uro zusammen mit seinen beiden Schwesterpublikationen BÖRSE ONLINE und €uro am Sonntag die begehrten €uro-FundAwards.



Damit zeichnen wir jene Fonds und ETFs aus, die in ihrer Anlagekategorie über ein, drei, fünf, zehn und 20 Jahre jeweils die beste sowie zweit- und drittbeste Wertentwicklung erzielt haben. Stichtag für die diesjährige Auswertung war der 31. Dezember 2023.



Im Jahr 2024 verleihen wir 1272 FundAwards in 95 Anlagekategorien, die wir aus rund 22 750 Fonds und ETFs ausgewählt haben.



Einen Award können Fonds und ETFs gewinnen, die mindestens 20 Millionen Euro groß sind und die Privatanleger bei Banken oder über die Börse problemlos kaufen können.



Fonds-Abräumer

Ein gutes Beispiel dafür ist der M&G Japan Smaller Companies aus der Kategorie „Aktienfonds Japan Nebenwerte“. Über die vergangenen ein, drei, fünf, zehn und 20 Jahre erreichte der M&G-Fonds mit seiner Wertentwicklung stets den ersten, zweiten oder dritten Platz in seiner Kategorie, so dass wir ihn dafür mit fünf FundAwards auszeichnen.



Neben dem M&G Japan Smaller Companies haben weitere Fonds fünf FundAwards gewonnen. Dies gilt zum Beispiel für den Europa-Rentenfonds AB European Income sowie für den Euro-Geldmarktfonds DWS Floating Rate Notes.



Mit vier Awards glänzt unter anderem der Comgest Growth Europe für europäische Aktienfonds, dessen Fondsmanager Franz Weis wir im Jahr 2021 zusammen mit seiner Kollegin Eva Fornadi zum „Fondsmanager des Jahres“ gekürt haben.



ETF-Abräumer

Die meisten ETFs sind im Gegensatz zu vielen Fonds noch keine 20 Jahre alt und konnten somit im besten Fall vier Awards gewinnen. Dies haben vor allem einige Aktien-ETFs geschafft, mit denen Anleger in einzelne Länder investieren können.



Zu ihnen zählen der HSBC FTSE 100 ETF für britische Aktien, der Xtrackers ATX ETF für österreichische Aktien oder der Xtrackers MSCI Nordic ETF für Aktien aus Nordeuropa.



Die besten ETF- und Fondsanbieter

Insgesamt haben ETFs rund 31 Prozent aller möglichen FundAwards gewonnen – das sind zwei Prozentpunkte mehr als im Jahr zuvor. Die meisten Auszeichnungen hat iShares in diesem Jahr abgeräumt, die ETF-Sparte von BlackRock. Danach folgen Xtrackers, Amundi und SPDR.



Unter den deutschen Fondsgesellschaften rangiert die DWS weiterhin auf dem ersten Platz. Dahinter reihen sich die Deka, Union Investment und Allianz Global Investors ein.



Bei den ausländischen Fondsgesellschaften verteidigt Fidelity den ersten Platz, während BlackRock und Invesco erstmals unter die Top-Vier aufrücken, unter den Schroders seinen Platz halten konnte.



Fund-Award

Weitere Informationen zu den diesjährigen FundAward-Gewinnern finden Sie in der aktuellen Ausgabe vom €uro-Magazin, das am 20. Januar 2024 erscheint



Weitere Informationen zu den FundAward-Gewinnern der vergangenen Jahren finden Sie hier: €uro-FundAwards - Die besten Fonds