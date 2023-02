Value-Aktien und Anleihen stehen vor einer Renaissance. Das sagt Frank Engels, Anlage-Chef bei Union Investment, dem Fondsanbieter der Volks- und Raiffeisenbanken.



„Anleihen sind wieder zurück im Spiel“

Wegen der niedrigen Zinsen waren Anleihen lange Zeit nicht mehr attraktiv. In den Augen von Frank Engels stehen die Rentenmärkte aber vor einer Renaissance.



„Der neutrale US-Leitzins als Anker der Zinsmärkte sollte wieder in den Bereich von 3,5 Prozent steigen. Damit sind Anleihen für viele Anleger wieder zurück im Spiel“, sagt Engels, der im Vorstand von Union Investment für das Portfoliomanagement zuständig ist.



Aktuell liegt der US-Leitzins in einer Spanne zwischen 4,50 und 4,75 Prozent, nachdem er viele Jahre in einer Range zwischen 0,25 und 2,25 Prozent geschwankt hatte.



Für Anleger kämen bei Anleihen etwaig der iShares Euro Aggregate Bond ESG ETF oder der SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hedged ETF in Betracht, die breit gestreut in Staats- und Unternehmensanleihen investieren.

Union Investment Frank Engels, Vorstandsmitglied von Union Investment

US-Leitzinsen

Comeback für Substanzwerte

Bei Aktien sollten Anleger wieder ausgewogener in Wachstums- und Value-Werte investieren, rät der Kapitalmarktstratege von Union Investment. Denn die lange Outperformance-Phase der Wachstums-Werte geht seiner Meinung nach zu Ende.



Hintergrund: Engels rechnet in den USA und Europa mit einem Anstieg des langfristigen Wachstumspotenzials. Denn physische Investitionen wie zum Beispiel der Bau von Fabriken hätten eine stärkere Wirkung auf das Wachstum als etwa Software, da sie weniger skalierbar seien.



„Kapital wird knapper, und das reale Zinsniveau steigt“

„Diese Art der Investitionen schafft mehr Arbeitsplätze, erhöht die Lohnsumme und hat folglich mehr Nachfrage zur Folge“, schlussfolgert Engels.



Die Folge des skizzierten Investitionsbooms: „Kapital wird knapper, und das reale Zinsniveau steigt“, sagt Engels.



Für Aktien heißt dies: Bei einem geringem BIP-Wachstum setzten Anleger auf die wenigen Aktien, die noch Wachstum versprechen. Bei einem höheren BIP-Wachstum werden Value-Aktien indes wieder attraktiver.



Anleger können hier etwa auf den UniValueFonds: Global A oder den Xtrackers MSCI World Value Factor ETF setzen, die beide weltweit in Value-Aktien investieren.

Langfristige Profiteure: Rohstoffe, Infrastruktur und Inflation Linker

„Höhere Inflation und Zinsen oder auch die bessere Wertentwicklung von Substanzwerten auf der Aktienseite sind erste Vorboten des neuen Wachstumsregimes“, erklärt Engels mit Blick auf die vergangenen Monate. Er rechnet damit, dass diese Entwicklung anhalten dürfte.



Zudem sieht er Rohstoffe als langfristige Profiteure des anbrechenden Investmentzeitalters, darunter insbesondere Industriemetalle. Dies gelte ebenso für Infrastrukturwerte und inflationsgeschützte Anleihen.



Drei passende ETFs

Passende ETFs zu den drei Anlagethemen wären etwa:



Industriemetalle (Aluminium, Kupfer, Nickel und Zink): WisdomTree Industrial Metals ETC



Infrastruktur-Aktien: iShares Global Infrastructure ETF



Inflationsgeschützte Anleihen: Xtrackers Global Inflation-Linked Bond EUR hedged ETF



Übrigens: Experte von Union Investment: Darum mag ich Value-Aktien und meide China-Aktien