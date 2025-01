Ist das der genialste Tech-ETF, den man kaufen kann? Gut möglich, denn der berühmte Investor Warren Buffett setzt auf ihn. Doch was macht diesen ETF so besonders?

Warren Buffett ist vor allem für sein außergewöhnliches Gespür für die richtigen Aktien bekannt. Doch das „Orakel von Omaha“ ist auch ein überzeugter Anhänger von ETFs – und hat sich mehrfach öffentlich für diese Anlageform ausgesprochen.

Dabei empfiehlt Buffett ETFs besonders für private Anleger, die keine professionellen Investoren sind. Ein Klassiker unter seinen Favoriten ist ein ETF auf den S&P 500, der die wirtschaftliche Entwicklung der USA abbildet. Doch es gibt noch einen anderen ETF, der im Portfolio von Berkshire Hathaway zu finden ist – und dieser hat es in sich.

Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen ihr Geld anlegen? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top Positionen von Milliardären wie Warren Buffett, Bill Gates & Co. setzt

Buffetts Tech-ETF: Ein Markt mit Zukunft

Der technologische Fortschritt schreitet rasant voran und verändert unsere Welt in atemberaubendem Tempo. Doch mit den Vorteilen wachsen auch die Gefahren. Ein zentraler Risikofaktor ist die zunehmende Cyberkriminalität.

Für Regierungen und Unternehmen ist die Bedrohung durch Cyberangriffe größer denn je, und die möglichen Schäden werden immer gravierender. Einsparungen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind zwar unvermeidlich – doch Cybersicherheit ist ein Bereich, in dem nicht gespart werden kann. Die Folgen wären schlicht zu teuer.

Gerade im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz gewinnen Cyber-Security-Lösungen immer mehr an Bedeutung. Anleger, die auf diesen Markt setzen, profitieren nicht nur von hohem Wachstumspotenzial, sondern auch von einer gewissen Stabilität. Denn Cybersicherheit ist unverzichtbar – ein Sektor, der mit jedem technologischen Fortschritt weiterwächst. Laut einer Analyse von Grand View Research soll der Markt bis 2030 jährlich um mehr als zwölf Prozent zulegen.

Warren Buffett hat das Potenzial dieses Marktes ebenfalls erkannt. Im Portfolio von Berkshire Hathaway befindet sich ein ETF, der auf Cyber-Security-Unternehmen setzt: der First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF. Für Anleger in Deutschland ist dieser als First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF verfügbar.

Der ETF umfasst eine Vielzahl von Unternehmen aus der Cyber-Security-Branche. Zu den größten Positionen gehören etwa Cisco, Crowdstrike, Broadcom und Palo Alto. Der Großteil der Firmen stammt aus den USA.

Seit seiner Auflage im Mai 2020 hat der ETF beeindruckende Ergebnisse geliefert. Auf Sicht von einem Jahr liegt die Wertentwicklung bei etwa 26 Prozent. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,6 Prozent pro Jahr.

Lesen Sie auch: Sind das die 10 besten Aktien der Welt? Warren Buffett setzt den Großteil seines Vermögens auf sie