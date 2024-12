Sollten Anleger jetzt schnell sein? Wenn der bekannte Milliardär Warren Buffett richtig liegt, gibt es einen ETF, der 2025 besonders durchstarten könnte. Das steckt dahinter.

Wenn selbst das Orakel von Omaha, Warren Buffett (94), auf einen ETF schwört, muss es sich um ein ganz besonderes Produkt handeln. Zwar ist der Milliardär vor allem für seine legendären Aktieninvestments bekannt, doch hat er sich in der Vergangenheit öfter als großer Fan von ETFs geäußert.

Schon 2013 erklärte er etwa in einem Brief an seine Aktionäre, dass es für Laien oft schwierig sei, die richtigen Einzelaktien auszuwählen. Sein Rat: lieber in einen „Querschnitt von Unternehmen“ investieren.

Das Geniale: Der Investor nannte sogar einen konkreten ETF, auf den man setzen sollte. Noch spannender: Genau dieser ETF könnte im nächsten Jahr gigantische Wachstumschancen bieten. Doch was steckt dahinter?

Buffett schwört auf diesen ETF – und er könnte 2025 stark steigen

Eines der wohl bekanntesten Zitate von Warren Buffett lautet: „Wetten Sie niemals gegen Amerika.“ Da überrascht es nicht, dass er als konkreten Anlagetipp einen „kostengünstigen S&P-500-Indexfonds“ empfahl. Dieser enthält die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA. Und tatsächlich befindet sich ein solcher ETF auch im Portfolio von Berkshire Hathaway.

Wenn Warren Buffett recht hat, dass ein solcher ETF eine gelungene Idee für Anleger ist, könnte sich diese Idee 2025 besonders auszahlen. Analysten überschlagen sich bereits mit ihren optimistischen Prognosen für das kommende Aktienjahr. Die optimistischsten Vorhersagen kommen von Wells Fargo, wie das Finanzportal Yahoo Finance jüngst berichtete. Dort sehen Analysten den S&P 500 bis Ende des nächsten Jahres bei 7.007 Punkten – das entspricht einem Plus von über 17 Prozent.

„Alles in allem erwarten wir, dass die Trump-Regierung ein makroökonomisches Umfeld schafft, das für Aktien zunehmend günstiger ist, während die Fed die Zinsen langsam senkt“, heißt es im Aktienausblick für 2025. „Kurz gesagt: ein Umfeld, in dem die Aktienkurse weiter steigen.“

Die Experten rechnen mit steigenden Aktienkursen in einem Umfeld, in dem nicht nur die Unternehmensmargen weiter zulegen, sondern auch die US-Wirtschaft schneller wächst als die aktuelle Konsensprognose mit 2,1 Prozent voraussagt. Zudem soll es „Ende 2025 einen leichten Vorteil durch eine Belebung der M&A-Aktivität“ geben. Wells Fargo schließt: „2025 wird wahrscheinlich ein solides bis starkes Jahr.“

