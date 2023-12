Das Orakel von Omaha, Warren Buffett, setzt aus voller Überzeugung auf einen ETF, der das Potenzial hat Sie zum Millionär zu machen. Und so funktioniert’s

Haben Sie schon Vorsätze für das neue Jahr? Falls nicht, hätten wir einen, der sich lohnt, ihn auch durchzuziehen. Denn er könnte Sie zum Millionär machen – und das ohne großen Aufwand.

Die Lösung findet sich beim wohl erfolgreichsten Investor der Welt: Warren Buffett. Denn was viele nicht wissen: Das Aktien-Genie ist ein riesiger Fan von ETFs. Bereits mehrfach sprach er sich für diese Art der Anlage aus und verriet, dass es sogar in seinem Testament vorgesehen ist, dass der Großteil des Geldes, das seine Familie einmal erben wird, in einen Index-Fonds auf den S&P 500 fließen soll.

Und tatsächlich finden sich im Portfolio von Berkshire Hathaway derzeit gleich zwei ETFs auf den S&P 500. Einer von Vanguard und einer von SPDR. Doch wie können Sie mit diesen nun Millionär werden?

Per Buffett-ETF zum Millionär – so funktioniert’s

Der S&P 500 hat in den vergangenen 20 Jahren eine jährliche Rendite von 9,69 Prozent abgeworfen. Natürlich: Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Dennoch zeigt die Vergangenheit: Ein Investment in den S&P 500 kann sich lohnen. Wenn Sie etwa zwischen dem Jahr 1900 und dem Jahr 2022 zu einem beliebigen Zeitpunkt in einen Indexfonds des S&P 500 investiert und ihre Anlage für mindestens 20 Jahre gehalten hätten, so hätten Sie inklusive Dividenden immer Gewinn gemacht. Das zeigt ein Bericht von „The Motley Fool“ anhand einer Analyse des Marktanalyseunternehmens Crestmont Research. Sie hätten also ab 1900 zu jedem möglichen Zeitpunkt einsteigen können.

Wenn Sie Ihre Investition für mindestens 20 Jahre gehalten hätten, hätten Sie in jedem der 104 möglichen Endjahre von 1919 bis 2022 eine positive Gesamtrendite erzielt. Ein Anlageerfolg in 104 von 104 Fällen — 100 Prozent Gewinnchance! Nicht nur das: Etwa die Hälfte der 104 Endjahre lieferte eine jährliche Rendite, die zwischen neun und 17,1 Prozent lag, nur wenige einzelne von ihnen brachten fünf Prozent oder weniger. Bei dieser Strategie spielte es keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt Sie eingestiegen wären. Ob sich die Börsen etwa gerade neuen Hochs oder Tiefs näherten.

So werden Sie mit einem ETF auf den S&P 500 zum Millionär

Davon ausgehend, dass der S&P 500 also auch in der Zukunft ein jährliches Wachstum von 9,69 Prozent bietet und wenn Sie bei einem ETF-Sparplan jeden Monat 500 Euro einzahlen, so hätten Sie nach 31 Jahren aus diesen 500 Euro 1.080.169,01 € gemacht (Gebühren und sonstige Kosten unberücksichtigt).

Klar ist: Nicht jeder hat 31 Jahre Zeit und nicht jeder die Ressourcen, 500 Euro pro Monat vom Gehalt in einen ETF-Sparplan zu stecken. Da man mit einem ETF auf den S&P 500 aber eigentlich nicht verlieren kann, lohnt es sich auch schon, mit kleineren Beträgen einen Sparplan zu eröffnen. Wer jeden Monat zum Beispiel 100 Euro einzahlt und das für 20 Jahre, hätte am Ende eine Summe von fast 70.000 Euro gemacht. So oder so: Je früher man anfängt, desto besser.

Lesen Sie auch: Mit diesen 6 Unternehmen wird Warren Buffett nächstes Jahr über 4 Milliarden Dollar an Dividende einstreichen