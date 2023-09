Als wertvollster Rohstoff der Welt wird Wasser in Zeiten des Klimawandels zunehmend knapp. Für Anleger bieten sich Chancen – etwa mit Fonds.

Entlang der Wertschöpfungskette Wasser, zu der Versorger, Pipeline-Produzenten, Meeresentsalzungstechniker, Pumpen- und Ventile-Hersteller, Getränkefirmen und Ressourcen-Manager zählen, finden sich etliche weitere attraktive Unternehmen. Insgesamt besteht das Anlageuniversum aus über 400 Werten. Zu den bekanntesten Aktien der Assetklasse zählen American Water Works, Veolia Environnement oder United Utilities.

Ebenso spielen Fonds und ETFs das Thema Wasser. Sie eignen sich sowohl zur Beimischung als auch zum Vermögensaufbau. Der Lyxor MSCI Water ESG Filtered etwa hat sich auf Sicht von 10 Jahren verdreifacht. Mit diesem ETF sowie dem MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation ETF setzen Anleger auf die Branche.

Kursfantasie für Wasseraktien

Die Kursfantasie für Wasseraktien sowie Wasserfonds und -ETFs resultiert aus der steigenden Nachfrage. Laut den Vereinten Nationen ist der weltweite Wasserverbrauch aufgrund von Bevölkerungswachstum und veränderten Konsumgewohnheiten heute bereits sechsmal so hoch wie vor 100 Jahren. Der Trend hält an. Bis zum Jahr 2050 soll den Vereinten Nationen zufolge der Bedarf noch mal um 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 2015 steigen. Dieser Bedarf trifft auf ein sinkendes Angebot: Eine Ursache des Wassermangels ist der Klimawandel.

Im Vergleich zu anderen Teilen der Erde ist Deutschland noch relativ gut versorgt. Doch auch das wird sich verändern. Einer Umfrage des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) unter rund 360 Wasserversorgungsunternehmen zufolge hatten 19 Prozent 2022 bereits mit Engpässen zu kämpfen. 35 Prozent der Unternehmen hatten zudem einen sehr hohen Auslastungsgrad von über 90 Prozent bei der Wasseraufbereitung am Spitzentag zu verzeichnen.

Bis 2030 investiert nun allein Berlin 6 Milliarden Euro in den Umbau der Hauptstadt „zu einer wassersensiblen und klimaresilienten Metropole“. Wasserinvestments sind und bleiben also aussichtsreich. Noch mehr spannende Tipps zu nachhaltigem Investieren, lesen Sie kostenlos in der aktuellen Ausgabe des €uro extra „Grünes Geld 2023“.