Im Urlaub Geld abheben, einkaufen oder den Mietwagen bezahlen – Kreditkarten erleichtern viele Dinge auf Reisen und machen Bargeld überflüssig. Doch bei welchem Anbieter bekommen Sie die besten Konditionen? Mit dem BÖRSE-ONLINE-Kreditkarten-Vergleich finden Sie die Top-Kreditkarte für Ihren Sommerurlaub – ob in Deutschland, Europa oder weltweit.

Die Sommerferien rücken näher und viele Deutsche zieht es für den großen Sommerurlaub ins Ausland. Da stellen sich oft die Fragen: Wie bezahlt man am besten den Mietwagen vor Ort und was kostet das Geldabheben am Automaten? Schnell wird deutlich: Eine Kreditkarte erleichtert das Bezahlen und Geldabheben im Ausland erheblich. Allerdings gibt es bei den verschiedenen Kreditkartenanbietern große Unterschiede in den Konditionen und manchmal auch versteckte Kosten. Um am Ende des Urlaubs keine unangenehme Überraschung zu erleben, ist ein Vergleich der Angebote empfehlenswert.

Für den perfekten Sommerurlaub: Der Kreditkarten-Vergleich von BÖRSE ONLINE

Ein genauer Blick auf die Kostenstruktur der Kreditkartenanbieter ist ratsam. Denn einige Anbieter werben mit kostenlosen Kreditkarten, beziehen sich dabei jedoch nur auf die Basisgebühr. Gebühren für das Geldabheben oder Zahlungen im Ausland können bei manchen Karten trotzdem anfallen. Daher sollten Sie stets die Gesamtkosten vergleichen. Für Reisen außerhalb der Eurozone ist es zudem wichtig zu wissen, ob Fremdwährungsgebühren anfallen und wie hoch diese sind. Kreditkarten unterscheiden sich jedoch nicht nur bei den Gebühren, sondern auch durch Laufzeiten, Haftungsgrenzen, maximale Verfügungsrahmen und Serviceleistungen wie Apps oder Notfallgeld im Ausland.

Jetzt Konditionen vergleichen und die beste kostenlose Kreditkarte für Ihren Urlaub finden.

Mit dem Kreditkarten-Vergleich von BÖRSE ONLINE finden Sie die besten kostenlosen Kreditkarten. In den Filtereinstellungen können Sie angeben, ob Sie deutschlandweit, europaweit oder weltweit kostenlos bezahlen und Bargeld abheben möchten. Zudem können Sie Ihre bevorzugte Zahlungsart festlegen, ob sofortiger Einzug vom Konto oder monatliche Rechnung, und zwischen einer Kreditkarte mit oder ohne Girokonto wählen. In den Ergebnissen sehen Sie die Gesamtkosten der verschiedenen Anbieter sowie zusätzliche Extras wie Auslands-Krankenversicherung, Reise-Rücktrittsversicherung, Bonuspunkte-System und vieles mehr. BÖRSE ONLINE hat die 10 besten Karten im Test.

Zum Vergleichsrechner