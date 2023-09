Der Energiekonzern expandiert weiter im Bereich erneuerbare Energien und das kommt auch bei Anlegern gut an.

Dieser deutsche Energiekonzern wird demnächst in einem Gebiet im Golf von Mexiko mit dem Bau eines Windkraftparks beginnen. In einer Auktion des US-Innenministeriums sicherte sich das Unternehmen dafür eine Fläche mit einem Gebot von 5,6 Millionen Dollar. Daneben hatten sich 14 weitere Unternehmen darum bemüht. Konkret ist mit dem Erwerb ein Park mit einer Kapazität von bis zu 2 Gigawatt möglich. Und das wiederum würde reichen, um gut 350.000 amerikanische Haushalte mit Strom zu versorgen.

Bis Mitte der 2030er-Jahre soll das Projekt in Betrieb gehen – in „Abhängigkeit von erteilten Genehmigungen“, so der Konzern in einer Mitteilung. Insgesamt will das Unternehmen die Offshore-Windkapazität bis 2030 weltweit von derzeit 3,3 auf 8 Gigawatt erhöhen. Die USA spielen dabei eine Schlüsselrolle in der Strategie, das Geschäft mit erneuerbaren Energien auszubauen. Schon jetzt ist der Versorger dort mit 1.500 Mitarbeitern das viertgrößte Unternehmen in diesem Bereich und der zweitgrößte Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen. Der Konzern setzt damit seine Strategie fort, die zukunftsträchtigen Segmente Wind, Wasser, Biomasse, Solar und Gas auszubauen.

Das Unternehmen profitierte aber auch von den jüngst massiv gestiegenen Strompreisen in Europa. Letztlich kann der Versorger somit seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr anheben: erwartet wird ein bereinigtes Ebitda von 7,1 bis 7,7 Milliarden Euro, bisher waren es 5,8 bis 6,4 Milliarden. Das bereinigte Nettoergebnis soll mit 3,3 bis 3,8 Milliarden Euro ebenfalls deutlich höher ausfallen. Das Kurspotenzial der Aktie liegt bei rund 60 Prozent. Um welchen Energiekonzern es sich handelt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

