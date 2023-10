Der Markt für KI-Chips ist enorm. Tech-Giganten wie Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta setzen generative KI immer stärker in ihren Netzwerken ein, was die neuesten Chips von diesem Unternehmen fast schon zu einem garantierten Erfolg machen dürfte.

Nvidia hat einen gewaltigen Vorsprung im KI-Chipmarkt, da das Unternehmen jahrelang den zugrunde liegenden Softwarecode und andere Schlüsseltechnologien entwickelt hat. Das wird nur schwer zu übertreffen sein. Doch angesichts der schieren potenziellen Größe des Marktsegments sollte Platz für Konkurrenten sein.

Dieser Chiphersteller bündelt dafür alle Kräfte. „Die erste, zweite und dritte Priorität liegt bei KI, KI, KI“, betont die Vorstandsvorsitzende und Präsidentin des Chipherstellers und wird nicht müde, das transformative Potenzial von KI immer wieder hervorzuheben. „Wenn Sie an die Technologietrends denken, die wir in den letzten 10, 20 Jahren erlebt haben, dann ist KI doch 10-mal, 100-mal gewaltiger, wenn man sieht, wie KI sich auf alles auswirkt, was wir tun.“

Amazon zeigt Interesse

Der Chiphersteller scheint künftig gute Chancen zu haben, „da der Markt nach Alternativen zum KI-Marktführer Nvidia sucht“, heißt es in einer Analyse der Investmentbank TD Cowen. Konkret ist man etwa laut dem Nachrichtendienst „Reuters“ bei Amazon dabei, die neuesten Angebote des Unternehmens „in Betracht zu ziehen“.

Welcher Chiphersteller Nvidia Konkurrenz macht und wie sich diese positiven Aussichten auf den Aktienkurs auswirken, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

