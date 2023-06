Neben Tagesgeldkonten bieten manche Banken auch solche Konten in US-Dollar an.

Neben Tagesgeldkonten in Euro bieten manche Banken auch die Möglichkeit, solche Konten in der wichtigsten Währung der Welt zu führen. So bietet auch die pbb Deutsche Pfandbriefbank ein solches Tagesgeldkonto an. Der Zinssatz beträgt dabei 3,50 Prozent, die Mindestanlage liegt bei 5000 Dollar (rund 4600 Euro). Maximal können 500000 Dollar zu diesem Zinssatz angelegt werden, darüber hinausgehende Beträge werden nur mit 0,05 Prozent verzinst. Der Zinssatz von 3,50 Prozent gilt sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden und schlägt damit derzeit alle Angebote in Euro (Stand: 20,6.23). Derzeit die meisten Zinsen für Neu- und Bestandskunden bietet die J&T Direktbank mit 3,30 Prozent. Die Zinsen werden vierteljährlich gutgeschrieben. Als Verrechnungskonto für Ein- und Auszahlungen dient ein pbb-Tagesgeldkonto in Euro (derzeit beträgt der Zinssatz dafür 1,75 Prozent). Bei der Konvertierung von Dollar in Euro fallen Gebühren an.



Hier geht es zum BÖRSE ONLINE Tagesgeldvergleich



Die pbb unterliegt den gesetzlichen Einlagensicherungseinrichtungen, die gemäß den EU-Regulationen Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Kunde absichern. Zusätzlich ist die pbb Deutsche Pfandbriefbank dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB) angeschlossen und sichert damit auch darüber hinausgehende Beträge ab.

