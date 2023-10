Die Dynamik ist hoch im Windkraftmarkt und bei diesem Spezialisten füllen sich die Orderbücher. Die Aktie könnte beim nächsten Dreh nach oben ein zweistelliges Kurspotenzial freisetzen.

Im dritten Quartal heimste der Windkraftanlagenbauer Neuaufträge für 365 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 2,2 Gigawatt (GW) ein. Im Vorjahr kam der MDAX-Konzern zum selben Zeitraum auf lediglich 1,4 GW. Das Unternehmen ist ein Profiteur der anlaufenden Ökostromwende, bei der neben Solarenergie vor allem Windkraft eine wichtige Rolle spielt, um die strengen Klimaziele erfolgreich einhalten zu können.

Das Auftragsmomentum in der jüngsten Periode nahm vor allem in Europa und Lateinamerika spürbar zu, verkündete der Firmenchef. Ein Manko ist der durchschnittliche Verkaufspreis, der zuletzt um mehr als 10 Prozent auf 0,8 Millionen Euro je Megawatt sank. Die neuen Aufträge sehen allerdings bereits Preiserhöhungen vor, sodass sich die Marge in den kommenden Monaten wieder verbessern und in den nachfolgenden Quartalen positiv im Ergebnis bemerkbar machen sollte.

Aktie im Aufwind

Das Unternehmen hat gute Chancen, nach dem Übergangsjahr 2023, für das Analysten im Schnitt noch Verluste von über 90 Cent je Aktie erwarten, im kommenden Jahr bereits wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Sollte die stabile Unterstützung bei 10 Euro halten, könnte die Aktie beim nächsten Dreh nach oben ein zweistelliges Kurspotenzial freisetzen.

