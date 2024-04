Endlich wieder Zinsen oberhalb der Inflation! Dank der gesunkenen Teuerungsrate können Sparer mit diesen Festgeldern wieder reale Renditen vereinnahmen und so ihr Vermögen vermehren.

Mit 2,2 Prozent lag die Inflationsrate in Deutschland im März 2024 so niedrig wie seit drei Jahren nicht mehr und nur noch knapp oberhalb des von der EZB ausgerufenen zwei Prozent Inflationsziels. Für Sparer bedeutet das, dass es endlich wieder Festgeld Zinsen oberhalb der Inflation gibt und das bei dem nach unten gerichteten Trend der Teuerungsrate auch so bleiben dürfte.

Mit diesen Festgeldern mit hohen Zinsen mehren Sie real ihr Vermögen

Dementsprechend können sich Anleger endlich wieder Festgelder mit realen Renditen sichern. Eine Übersicht über alle Angebot finden Sie im BÖRSE ONLINE Festgeld Vergleich. Je nach Laufzeit sind jetzt diese Produkte aus unserem Vergleich für Sparer interessant:

12 Monate Festgeld: Bis zu 3,50 Prozent Zinsen sichern

Auf Sicht von zwölf Monaten, das beste Angebot beim Festgeld macht aktuell die J&T Direktbank mit einem Zinssatz von 3,50 Prozent Zinsen.

Alle Gelder unterliegen dabei der tschechischen Einlagensicherung bis 100.000 Euro und die Zinsgutschrift erfolgt jeweils jährlich. Die Mindestanlage liegt bei 5.000 Euro.

Hier geht es zum Angebot

24 Monate Festgeld: Bis zu 3,75 Prozent Zinsen sichern

Wer etwas länger sein Geld parken möchte, der kann dies zu 3,75 Prozent Zinsen bei der Deutschen Pfandbriefbank tun. Diese unterliegt der deutschen Einlagensicherung bis 100.000 Euro.

Wichtig dabei: Alle Angebote der Pfandbriefbank gelten nur bis zum 02. Mai. Sparer müssen dementsprechend schnell sein, um sich die hohen Festgeldzinsen noch sichern zu können.

Hier geht es zum Angebot

60 Monate Festgeld: Bis zu 3,50 Prozent Zinsen sichern

Wer sich die Zinsen deutlich länger, nämlich für fünf Jahre sichern will, der kann ebenfalls einen Blick auf das Angebot der Deutschen Pfandbriefbank werfen. Diese bietet für den langen Zeitraum eine Verzinsung von 3,5 Prozent.

Bei einer Laufzeit von fünf Jahren sind die Gelder ebenso durch die deutsche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt.

Hier geht es zum Angebot

