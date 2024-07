Auf der Suche nach außergewöhnlich hohen Dividenden wurde die Redaktion von BÖRSE ONLINE fündig. Bis zu 26 Prozent gibt es bei einer Aktie aus Norwegen – aber auch andere Unternehmen schütten kräftig aus.



Die Welt ist voller Geld. Mehr als 4,6 Billionen Dollar Gewinn haben die knapp 2400 Unternehmen des vom Datendienst Bloomberg erstellten globalen Aktienindex im vergangenen Jahr erwirtschaftet. Ein Teil dieser Summe wird als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Nach Hochrechnung der Vermögensverwaltung Janus Henderson dürften allein in diesem Jahr rund um den Globus 1,7 Billionen Dollar verteilt werden.

Die Dividendensumme ist über die Jahre deutlich gestiegen. Selbst in großen Krisen wie zuletzt der Corona-Pandemie zahlten viele Unternehmen weiter Geld aus. Der Rückgang der Gesamtsumme wurde schnell wieder ausgeglichen. Das zeigt die wirtschaftliche Stärke der Unternehmen, aber auch den hohen Stellenwert der Dividende in der Finanzwelt.

BÖRSE ONLINE hat weltweit Aktien mit besonders opulenten Dividendenrenditen herausgesucht. Solche Hochprozenter sind oft Unternehmen aus zyklischen Branchen. In schwierigen Zeiten sind die Kurse dort niedrig, die Dividendenrenditen entsprechend hoch. Erholt sich das operative Geschäft, eröffnet das zusätzlich zur Dividende deutliches Kurspotenzial. Ausgangspunkt der Weltreise ist Deutschland. Bei Schwergewichten aus dem DAX, aber auch Nebenwerten sind mehr als sieben Prozent drin. Den absoluten Spitzenwert in unserer Liste schafft ein Unternehmen aus Norwegen: 26 Prozent. Insgesamt hat die Redaktion 15 Aktien aus verschiedenen Ländern und Branchen herausgesucht. Welche das sind, lesen Sie exklusiv in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

