Jeder Mensch macht Fehler, doch diese zehn finanziellen Fehler werden Sie in zehn Jahren arg bereuen. Also vermeiden Sie diese am besten sofort, um später nicht das eigene Fehlverhalten ausbaden zu müssen.

Jeder Mensch macht Fehler bei seinen Finanzen, auch wenn es zunächst nicht danach aussieht. Dass es allerdings Fehltritte waren und welche massiven Konsequenzen diese haben, bemerkt man allerdings ernst nach einigen Jahren, wenn es längst zu spät ist.

10 finanzielle Fehler, die Sie in 10 Jahren bereuen werden

Dementsprechend sollten Sie diese zehn Fehler konsequent vermeiden und versuchen nicht in finanziell missliche Lagen zu geraten, wie viele ihrer Mitmenschen:

1. Zu viel Geld für ein Auto zahlen

Ein Auto ist kein Statussymbol, sondern dient dem Transport von A nach B. Zu viel Auto und vor allem dessen Finanzierung kann schnell in mangelndem Vermögen enden.

2. Keine Reserve bilden

Wer nicht für regnerische Tage spart, der steht irgendwann ohne Schirm da. Im Idealfall bietet es sich nämlich an, zwischen drei bis sechs Netto-Monatsgehälter auf dem Tagesgeld anzusparen.

3. Kindern alles geben, was sie wollen

Dies ist nicht nur eine schlechte Erziehungsmethode, sondern lässt auch die Ansprüche der Nachkommenschaft beständig wachsen.

4. Keine Rücklagen für die Rente haben

Ohne eigene Rücklagen in der Rentenphase müssen viele bei einem sehr kaputten Rentensystem in Deutschland ihren Lebensstandard massiv einschränken. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel.

5. Nicht in den Aktienmarkt investieren

Wer nicht in Produktivkapital investiert, der nimmt sich den vermutlich größten Hebel zum Vermögensaufbau.

6. Kein Budget aufstellen

Wenn Sie allerdings nicht mit Geld umgehen können, können Sie auch nicht investieren. Deswegen ist ein Haushaltsbudget unabdingbar.

7. Konsumschulden nicht abzahlen

Wer seine Konsumschulden nicht sofort rigoros abzahlt und nie wieder neue aufnimmt, der hat gute Chancen in einer Schuldenfalle zu landen.

8. Zu viel Haus kaufen

Wenn Sie sich den Traum vom eigenen Haus erfüllen, dann Vorsicht: Kaufen Sie nicht zu viel Platz, den Sie am Ende nicht brauchen.

9. Keine Rücklagen für Steuern & Co.

Ohne Rücklagen für irgendwann fällige Zahlungen wie ein Auto, Steuern & Co. werden Sie immer an ihr Erspartes gehen müssen.

10. Nicht in die eigene Gesundheit investieren

Allerdings nützt das ganze Geld auch nichts, wenn die eigene Gesundheit nicht mitspielt. Deswegen gilt es auch, sich um den eigenen Körper zu kümmern.

