Die Suche nach sogenannten Multibaggern, also Aktien mit dem Potenzial zur Vervielfachung ihres Kurses, gilt als Königsdisziplin der Aktienauswahl. Wir stellen Ihnen zehn Titel aus dieser Kategorie vor

Spekulieren muss gar nicht so riskant sein: Nehmen wir an, Sie kaufen fünf spannende Aktien. Und Sie greifen viermal daneben. Nur eine Spekulation geht auf und verdoppelt sich. Die anderen Aktien verlieren zehn, 20, 30 und sogar 40 Prozent. Was wäre das Resultat? Sie hätten in der Summe trotzdem nichts verloren.

Neues Spiel, neues Glück: Die eine Aktie behalten Sie, sie läuft weiter und verdreifacht sich. Mit den anderen neuen Aktien liegen Sie wieder genauso daneben wie beim ersten Mal. Ergebnis: Das Gesamtdepot weist nun bereits ein Plus von 20 Prozent auf.

Spielen wir das Spiel weiter: Bei einem Vervierfacher und vier Nieten beträgt die Gesamtperformance schon 40 Prozent, beim Verfünffacher 60 Prozent und beim Verzehnfacher sogar 160 Prozent — wohl- gemerkt, auch wenn alle anderen Aktien, wie oben beschrieben, im Minus landen.

Gewinne auch in schwierigen Zeiten

Kein geringerer als der legendäre Peter Lynch hat die Faszination der Multibagger als Erster erkannt. „Um als Investor erfolgreich zu sein, benötigst du ein paar wenige große Gewinner. Sie werden die Verluste der Verlierer überragen“, lautete seine Devise. Lynch übernahm 1977 den Magellan-Fonds von Fidelity, der damals gerade mal 18 Millionen US-Dollar verwaltete. Und das in einer Zeit, die von den frühen 1970er- bis zu den frühen 1980er- Jahren als „verlorene Dekade“ galt, weil Aktionäre unterm Strich nichts verdienten. Lynch hingegen erzielte während seiner Amtszeit als Fondsmanager von 1977 bis 1989 eine jährliche Rendite von 29,2 Prozent. Er schnitt jedes Jahr 13 Prozent besser ab als der Gesamtmarkt und erwirtschaftete eine Performance von 2700 Prozent. Der S & P 500 Index brachte 560 Prozent.

Peter Lynch war dabei fest davon überzeugt, dass Privatanleger gegenüber Profis im Vorteil sind. „An der Wall Street sagt man, dass Investmentmanager niemals ihren Job verlieren, wenn sie das Geld ihrer Kunden mit IBM verlieren. Folglich setzen diese Manager oftmals keine eigenen Investmentideen um und orientieren sich bei ihrer Aktienauswahl lediglich an einer Benchmark.“ Laut Lynch unterschätzen sich zudem Privatanleger häufig.

Eine spannende Auswahl

„Sapere aude! Wage es, deinen eigenen Verstand zu benutzen und nach vielversprechenden Investmentideen Ausschau zu halten“, war eine von Lynchs wichtigsten Devisen. BÖRSE ONLINE hat sich auf die Suche nach Multibaggern gemacht. Die Auswahl geht dabei von KI-Plattformunternehmen über Solarpowerspeicher bis zu innovativen Biotech-Unternehmen. Aber Achtung: Die Kursziele sind nicht auf die kurzfristige Sicht von zwölf Monaten gedacht. Wie sagte Peter Lynch: „Die Zeit spielt zu Ihren Gunsten.“

