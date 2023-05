Die großen Ausbaupläne wurden zusammengestrichen. Das muss aber nicht schlecht für die Aktie sein, sie hat Verdopplungspotenzial. Wer Mut hat, wettet mit

Am Ende hatte sich der kleine Leiterplattenhersteller übernommen. Das Unternehmen hat in China ein neues Werk errichtet, mit dem sich das Geschäft vervielfachen sollte. Das Werk in seiner ersten Ausbaustufe steht, allerdings entwickelten sich die Märkte anders als im Idealszenario. Das kostet Geld und strapazierte die Bilanz des Mittelständlers immer stärker. Als kein Ende des Cash-Verbrauchs zu erkennen war, musste man Ende vergangenen Jahres die Notbremse ziehen.

Die Schwarzwälder gaben die Mehrheit der chinesischen Tochter an Kooperationspartner WUS Printed Circuit gegen eine Zahlung von vier Millionen Euro ab. Künftig wird das Unternehmen nur noch mit 30 Prozent beteiligt sein.

Natürlich hat sich die Aktie entsprechend den Schwierigkeiten des Projekts entwickelt. Sie notiert in Reichweite langjähriger Tiefstkurse. Der Blick in den Geschäftsbericht macht allerdings Hoffnung. Sollte der Übergang des chinesischen Geschäfts reibungslos verlaufen, hat die Aktie einiges Aufholpotenzial, könnte sich sogar verdoppeln. Im Moment wird die chinesische Einheit als aufzugebendes Geschäft bilanziert. Durch die hohen Anlaufverluste ist das Konzerneigenkapital negativ.

