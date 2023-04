Wer 10.000 Euro auf ein Tagesgeldkonto einzahlt, hat bei der ING, der Consorsbank und der Postbank nach einem halben Jahr so viel Geld.



Tagesgeldkonten werden im Gefolge der steigenden Zinsen bei Sparern immer beliebter. Die Anbieter heben die Konditionen an, aber dennoch bestehen große Unterschiede: Der Zinssatz unterscheidet sich ebenso wie der Zeitraum der Zinszahlung, was sich auf den Zinseszinseffekt auswirkt. BÖRSE ONLINE hat für drei beliebte Banken ausgerechnet, was ein Sparer als Neukunde nach einem halben Jahr hätte, wenn er 10.000 Euro anlegt (etwaige Steuern, die ein Sparer auf Zinserträge leisten muss, bleiben dabei unberücksichtigt).



1. ING: Die ING zahlt momentan 3,00 Prozent Zinsen für einen Zeitraum von sechs Monaten, die Zinsausschüttung erfolgt jährlich. Zinsen nach 6 Monaten: 150 Euro, Betrag also 10.150 Euro (wobei die Zinsen aber erst Ende des Jahres gut geschrieben werden). Hier geht es direkt zum Angebot der ING.

2. Consorsbank: Die Consorsbank zahlt momentan 3,00 Prozent Zinsen für einen Zeitraum von sechs Monaten, die Zinsausschüttung erfolgt vierteljährlich. Zinsen (inlusive Zinseszins) nach 6 Monaten: 150,56 Euro, Betrag also 10150,56 Euro (wobei die Zinsen zum Ende des jeweiligen Quartals gut geschrieben werden). Hier geht es direkt zum Angebot der Consorsbank

3. Postbank: Die Postbank zahlt momentan 0,70 Prozent Zinsen, der Zeitraum ist nicht näher definiert (der Zinssatz kann sich also täglich ändern), die Zinsausschüttung erfolgt jährlich. Zinsen nach 6 Monaten beim aktuellen Satz: 35 Euro, Betrag also 10035 Euro.

Und wer die Zinsen erst vergleichen möchte, der kommt hier direkt zum BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich

Auch interessant:

Ab sofort: Gigant Apple bietet Tagesgeld an: 4,15 Prozent Zinsen – Was Sparer wissen müssen

Volkswagen Bank mit Zinshammer beim Tagesgeld: Jetzt mehr Zinsen als alle anderen Banken und Sparkassen