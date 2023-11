Ende der Leidenszeit. Mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie hat der DAX den Abwärtstrend überwunden.

Die Jahresendrally ist gestartet. Nur gut zwei Wochen benötigte der DAX, um das Tal der Tränen zu verlassen. Seit Ende Oktober hat Deutschlands Leitindex nicht nur um rund sieben Prozent zugelegt, sondern auch den kurzfristigen Abwärtstrend gebrochen, der Börsianern seit Ende Juli die Stimmung vermiest hatte.

Wichtiger noch: Das Börsenbarometer notiert wieder über der 200-Tage-Linie, die aktuell etwas oberhalb von 15.600 Punkten verläuft. Aus charttechnischer Sicht war das Überwinden dieser psychologisch wichtigen Durchschnittslinie ein starkes Kaufsignal.

Die Initialzündung lieferten die US-Inflationsdaten am Dienstag vergangener Woche. Die Teuerungsrate ist im Oktober von 3,7 auf 3,2 Prozent zurückgegangen — etwas stärker als erwartet. Da sie sich dem Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank zunehmend annähert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es bis Jahresende in den Vereinigten Staaten keine Zinserhöhungen mehr geben wird, was die Wall Street mit einem Freudensprung feierte, der Börsianern auch hierzulande Mut machte. Und es könnte noch besser kommen.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist in den vergangenen beiden Monaten bereits gestiegen. Setzt sich dieser positive Trend beim nächsten Veröffentlichungstermin am Freitag, 24. November, fort, steht weiteren Kursanstiegen bis Jahresende nicht mehr viel im Weg. Ein denkbares Kursziel für den DAX läge bei 16.469,75 Punkten, dem höchsten jemals erreichten Schlusskurs vom 28. Juli dieses Jahres. Da die Bewertung des Index mit einem durchschnittlichen KGV von elf weit unter dem historischen Mittelwert von 16 liegt, wären jedoch auch höhere DAX-Stände gerechtfertigt. 17.000 oder 17.500 Punkte bis Silvester sind keine Illusion.

In der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE stellen wir Ihnen zwölf deutsche Aktien vor, die das Potenzial haben, die Rally anzutreiben. Unsere Hauptauswahlkriterien waren positive Chartsignale und operativer Rückenwind durch gute Zahlen und Auftragseingänge. Bei zwei Werten wiederum versprechen wir uns Impulse von konkreten Daten. ... Fallen die Daten gut aus, ist die Aktie ein besonders heißer Kandidat für den Schlussspurt 2023.

Um welche Aktien es sich handelt, lesen Sie in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Fokus auf die Marge

Dieser Konzern steckt in der Krise. Ein Milliardensparpaket soll die Rendite verbessern. Dazu wird der Vertrieb umgestellt (S.28)

Potenzial bis 200 Euro

Dieser DAX-Riese liefert neue Bestwerte und steigert seine Dividende stärker als erwartet. Selbst die Probleme der Tochter verzeiht die Börse. Welches Kurspotenzial die Aktie hat (S.30)

Halbleiter hui, Windkraft pfui

Das Geschäft mit Produkten rund um Siliziumcarbid-Chips läuft auf Hochtouren. Kunden gehen hier in hohe Vorleistung. Gegenwind gibt es auf hoher See. Warum diese Aktie ein Kauf ist (S.32)

Rüstung hebt ab

Der Kriegsbeginn in der Ukraine hatte die Aktienkurse von Militärzulieferern anspringen lassen. Viele Notierungen gaben dann wieder nach. Doch die großen Aufträge der Staaten für Wehrgerät kommen erst jetzt bei den Unternehmen an (S.40)

Großes Geschäft mit den Ozeanen

Was steckt hinter dem Trendthema und ist die Meereswirtschaft ein Investment wert? Wir haben zwei der Blue-Economy-Fonds unter die Lupe genommen (S.46)

