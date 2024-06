Wie Sie mit guten Fonds, starken Dividendenwerten und lukrativen Zinsanlagen dauerhaft erfreuliche Zusatzeinkünfte erzielen. Plus: Top-Auszahlpläne



Wenn sich Abitur-Jahrgänge 40 Jahre oder 45 Jahre nach dem Schulabschluss treffen, findet sich dort oft eine Art Zwei-Klassen-Gesellschaft ein: Diejenigen, die stöhnen, sie müssten noch bis 66 oder 67 schuften — und die, die ihre Erwerbsarbeit schon beendet haben. 30 Tage Urlaub im Jahr? 365 Tage! Die Basis der großen Freiheit ist typischerweise ein schönes zweites Einkommen. €uro zeigt Ihnen in der Titelgeschichte zweierlei: wie Sie ein solches zweites Gehalt aufbauen, aber auch, wie Sie eine hohe Summe am besten in einen regelmäßigen Geldstrom verwandeln und davon möglichst wenig an das Finanzamt abgeben.



Vermögen aufbauen

Erst einmal geht es darum, ein möglichst hohes Vermögen anzusammeln. Das gelingt hervorragend mit aktiv gemanagten Aktienfonds, die nur auf die besten Unternehmen der Welt setzen. Sie investieren in zwei oder drei Dutzend exzellente Unternehmen. (…)



Der Klassiker, um sich ein zweites Einkommen zu sichern, sind Dividendenaktien. €uro stellt ein neues System vor, um mit solchen Papieren ein hohes Vermögen aufzubauen — ein Pyramiden-Modell für europäische Ausschüttungsmeister. 55 Prozent der Investition sind hier für ausschüttungsstarke Konzerne wie die Allianz reserviert. Sie bietet mehr als fünf Prozent Rendite, muss dafür keinen zu hohen Anteil des Gewinns ausschütten und steigert die Dividende stetig. Noch mehr Wert auf das Dividendenwachstum legen wir bei einer zweiten Aktiengruppe, in die 40 Prozent des Kapitals fließen. Fünf Prozent der Anlagesumme sind für wenig bekannte deutsche Perlen reserviert. Die zwölf Aktien erzielten bei rechnerischer Wiederanlage der Dividende binnen zehn Jahren eine Durchschnittsrendite von 440 Prozent.

So würden aus 92.588 Euro binnen eines Jahrzehnts 500.000 Euro.



Dividendenaktie kauft sich selbst

Man kann das auch anders wenden. Werden Ihre schönen Dividenden gleich wieder in die Aktien investiert, hat sich der Kauf oft nach zehn Jahren praktisch von allein finanziert. Noch eine andere Perspektive: Mit der heutigen Dividende erzielt der Anleger, gemessen am Einstandskurs von vor zehn Jahren, heute eine Rendite von bis zu 15 Prozent, (...).



Als dritte Möglichkeit für den Vermögensaufbau stellen wir schließlich fünf ETFs mit Sicherheitsfeature vor. Das Produkt, das auf die globalen Titanen setzt, hat seinen Wert binnen fünf Jahren mehr als verdoppelt.



Als Teil eines Einkommensstroms bieten sich, anders als in der Ära der Null und Negativzinsen, heute auch wieder Anleihen an. „Die Zinssätze in den entwickelten Märkten erreichen bald ihren Höhepunkt oder haben ihn bereits erreicht. Die derzeit hohen Renditen machen die Anleihemärkte, insbesondere Staatsanleihen, für Buy-and-Hold- und einkommensorientierte Anleger attraktiv“, sagt Luca Bindelli, Head of Investment Strategy Bank Lombard Odier. „Mit den derzeitigen Renditen, die weit über ihren historischen Durchschnitten liegen, bieten Staatsanleihen jetzt höhere erwartete Erträge.“



Noch schönere Renditen als Staatsanleihen bieten Firmenanleihen. €uro gibt einen Überblick über sichere Anleihen (sie bringen ab 3,6 % Rendite), Bonds mit ausgewogenem Risiko (ab 3,8 % Rendite) und über spekulativere Papiere (ab 4,9 % Rendite).



Monatliches Zusatzgehalt

Wer durch Investieren aus einer Erbschaft oder die Auszahlung einer Lebensversicherung über eine Summe von 500.000 Euro verfügt, braucht einen Auszahlplan. €uro präsentiert ein Depot mit zwölf US-Aktien, die ein monatliches Zweitgehalt sichern, und zusätzlich einen ausgeklügelten Plan mit drei Teildepots, damit ein Crash in der ersten Auszahlphase nicht alle Pläne über den Haufen wirft. Und wir zeigen, welche Summen man bei einem breit gestreuten 60:40-Depot entnehmen kann.



Damit von all den schönen Erträgen beim Auszahlplan möglichst viel bei Ihnen bleibt und möglichst wenig an das Finanzamt geht, hat €uro noch sechs legale Steuertipps.



Jetzt kann das nächste Abiturtreffen ruhig kommen. Nach unserer Titelstory in der neuen Ausgabe von €uro sind Sie bestens gewappnet.



Weitere Themen im Heft:

London nimmt Fahrt auf

Die lange Baissephase in Großbritannien ist Vergangenheit. Günstige Bewertungen und mögliche Zinssenkungen treiben die Aktienkurse (S.20)



„Kaum einer will die Party vermiesen“

Vermögensverwalter Bert Flossbach über Crash-Gefahren an den Märkten, den wahren Cashflow von Big Tech, Nvidias Siegeszug,

deutsche Autofavoriten und die Stärke von Gold (S.66)



Hochspannung garantiert

Steigender Strombedarf, Investitionslücken und die Einbindung von Ökoenergien befeuern den Markt für Netzinfrastruktur. Die besten Investments (S.76)



Asiens Tech-Juwelen

Als größte Profiteure der Revolution künstlicher Intelligenz (KI) gelten US-Konzerne. Anleger sollten Perlen wie Alibaba und Co aber nicht außer Acht lassen (S.80)



Bestens versorgt

Wer als Kassenpatient Wert auf eine erstklassige Behandlung legt, kann sich Chefarzt-Behandlung, Einbettzimmer und Krankenhauswahl mit einer stationären Krankenzusatzversicherung sichern. €uro hat sie getestet (S.108)



