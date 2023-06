IDEEN FÜR MEHR GEWINN. Investieren Sie in die Highflyer von morgen und die solidesten Aktien der vergangenen zehn Jahre. BÖRSE ONLINE hat für Sie eine einmalige Auswahl zusammengestellt. Lassen Sie sich inspirieren

Was haben Eye-Scan-Systeme für Lkw-Fahrer, Energie aus Klärschlamm und Robotic-Lagertechnik gemeinsam? Die dahinterstehenden Unternehmen und Aktien sind alles — außer gewöhnlich. Die Cambi-Energieschlamm-Aktie etwa hat sich seit Jahresbeginn beinahe verdoppelt. Und ein Korb aus allen außergewöhnlichen Aktien entwickelte sich mit einem Plus von stattlichen 107 Prozent in zehn Jahren um mehr als 15 Prozent besser als der DAX.

Normal kann jeder, haben wir uns in dieser Woche bei BÖRSE ONLINE gedacht. Das Außergewöhnliche macht den Reiz. Und so haben wir 15 Aktiengesellschaften ausgesucht, die ihren Aktionären etwas Besonderes bieten: von außergewöhnlichen Geschäftsmodellen über besonders stabile Kursentwicklung bis hin zu Rabatten für Anteilseigner.

Diese außergewöhnlichen Aktien machen Ihr Depot besser

Das Besondere dabei ist: Diese Aktien sind nahezu vollkommen unkorreliert, sowohl unter- einander als auch in Bezug auf DAX, Dow und Co. Sie eignen sich daher perfekt als Depotbeimischung — einzeln oder auch im 15er-Pack. Denn einerseits stabilisieren sie durch ihre Unkorreliertheit die Performance des Gesamtdepots. Und andererseits peppen sie die Rendite auf. Friwo etwa, ein Ladegeräte-Hersteller, der von der zunehmenden E-Mobilität in Indien profitiert, brachte in den vergangenen zehn Jahren die überragende Performance von fast 400 Prozent. Norcom Technology, eine noch unbekannte Künstliche-Intelligenz-Aktie könnte der Highflyer im Depot für die nächsten Jahre sein.

Doch es gibt auch noch andere Schnäppchen. Der Autovermieter Sixt etwa, mit einem Gewinn inklusive Dividende von plus 322 Prozent in zehn Jahren auch nicht gerade ein Underperformer, bietet für Aktionäre bis zu 20 Prozent Rabatt beim Mieten eines Autos. Lindt & Sprüngli, mit einer Performance von mehr als 200 Prozent in zehn Jahren ebenfalls eine echte Spezialität, zeichnet sich dadurch aus, dass die Aktie mit einem Preis von 112 000 Schweizer Franken die wohl teuerste Europas ist und dass Aktionäre neben der klassischen Dividende jedes Jahr noch ein vier bis fünf Kilogramm schweres Schokoladenpaket geschenkt bekommen.

Der kleine Vorgeschmack zeigt: Wir haben eine Mischung aus spannenden, potenziellen Überfliegern und klassischen stabilen Werten zusammengestellt. Auch Raketenbauteil-Hersteller, Nachtclub- und Uranaktien sind dabei. Perfekt für Rendite und Diversifikation. Denn wie sagte schon Sir John Templeton, Gründer des legendären Templeton Growth Fonds: „Der einzige Investor, der nicht diversifizieren muss ist der, der immer zu 100 Prozent richtig liegt.“

Welche außergewöhnlichen Aktien Ihr Depot jetzt besser machen, das lesen Sie ab sofort in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

