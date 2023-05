Hidden Champions – in ihren Branchen sind sie meist Marktführer, vielen Anlegern aber unbekannt. BÖRSE ONLINE hat 15 Unternehmen herausgepickt, deren Geschäftsmodell eine starke Zukunft verspricht und deren Aktienkurse deshalb noch kräftig steigen sollten

Es ist eines der größten Infrastrukturprojekte der Energiewende, das es in Deutschland jemals gab: 700 Kilometer Länge, vier Gigawatt Übertragungskapazität: Von Nord nach Süd, einmal längs durch Deutschland, werden für das Projekt Südlink insgesamt 2400 Kilometer Erdstromkabel benötigt. Vor allem Strom, der aus Windkraft auf der See produziert wird, soll dann Richtung Süden gelenkt werden. Einen Gutteil der Erdkabel, insgesamt 580 Kilometer, liefert und installiert das italienische Unternehmen Prysmian: Die Gruppe ist Weltmarktführer im Bereich Energie- und Telekommunikationskabel und -systeme. Mit rund 150 Jahren Erfahrung, ist sie in mehr als 50 Ländern aktiv und hat rund 108 Betriebsstätten. Für den Energiesektor liefert sie Erd- und Tiefseeverkabelung und trägt somit ein Stück weit zur Energiewende bei.

Unentdeckte Weltmarktfüher

Prysmian ist einer von vielen sogenannten Hidden Champions. Das sind Unternehmen, die in ihrer Branche zu den Marktführern gehören. Dabei handelt es sich um solche, die sehr gut geführt sind, deren Produkte und deswegen sie selbst nicht täglich im Rampenlicht stehen. Sie sind weitestgehend von Investoren unentdeckt, spielen zumindest im Konzert der Konzernriesen nicht ganz vorn mit. BÖRSE ONLINE schaute sich nach Firmen um, die genau diese Prämisse erfüllen. Sie mussten ein ausgewogenes Chance- Risiko-Profil haben und attraktiv bewertet sein. Zudem sollten sie in Branchen aktiv sein, die darauf hinarbeiten, für eine sauberere und damit bessere Zukunft zu sorgen.

Geheime Aktien mit 100 Prozent Kurspotenzial

So werden künftig deutlich mehr Windkraftanlagen in Betrieb genommen werden: Allein in Deutschland soll die installierte Leistung an Land bis zum Jahr 2030 bei 115 Gigawatt und auf See dann bei 30 Gigawatt liegen. Dafür muss jedoch noch kräftig zugelegt werden. Aktuell staut sich der Ausbau vor allem wegen Transportschwierigkeiten und den sich in die Länge ziehenden Genehmigungsverfahren. Doch nimmt es etwa die Bundesregierung mit ihren Zielen wirklich ernst, müssen diese beschleunigt werden — wovon auszugehen ist. Eine Reihe von Firmen, die in diesem Umfeld tätig sind, sollten davon profitieren. Eines ist etwa die belgische Unternehmensgruppe Deme: Der Konzern ist Weltmarktführer beim sogenannten Dredging. Dabei geht es um das Ausbaggern von Gewässern. Auch für geplante Energieinseln sollte die Firma Aufträge bekommen. Zudem sind die Belgier stark im Offshore-Windgeschäft. Kleine, versteckte Firmen finden sich auch im Bausektor. Etwa dort, wo es um Dämmung geht, kommt an der Firma Sto kaum jemand vorbei. Daran, dass diese Art der Abdichtung Zukunft hat, zweifelt kaum jemand. So sollen etwa in der EU alle Gebäude energetisch saniert werden, die die schlechteste Energieeffizienz aufweisen. Betroffen davon ist mehr als jedes achte Gebäude. Als einem der Weltmarktführer sollte dies Sto in die Hände spielen.

