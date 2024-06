Die Rally des Chipherstellers Nvidia war nur der Anfang. Welche Aktien jetzt noch folgen werden und welche Branchen Anleger im Blick behalten sollten



Am Anfang waren ChatGBT und Nvidia: Der Faktor künstliche Intelligenz (KI) wird im Jahr 2030 rund 15,7 Billionen Dollar globale Wirtschaftsleistung liefern, schätzt das Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (PWC). Das wären mehr als 14 Prozent der für 2024 erwarteten globalen Wirtschaftsleistung von knapp 110 Billionen Dollar. Wir erleben den bisher größten volkswirtschaftlichen Impuls durch Technologie, sagt PWC.



Große Zahlen, die schwer zu greifen sind. Die US-Bank Goldman Sachs beschreibt die KI-Evolution in vier Phasen. Phase I wurde ausgelöst durch den Sensationserfolg des KI-Algorithmus ChatGBT. Entwickelt hat ihn der Start-up Open AI, an dem Microsoft beteiligt ist. Großer Gewinner der Phase I ist Nvidia, ohne dessen Kraftpaket-Chips in Sachen KI aktuell noch wenig läuft. Techvisionär Jensen Huang, Gründer und Chef von Nvidia, hatte mit dem ersten 40.000 Dollar teuren KI-Chip die Entwicklung früh und richtig gedeutet.



Nvidias Börsenwert, aktuell über drei Billionen Dollar, hat sich seit dem Debüt von ChatGBT nahezu verzehnfacht. Jüngst übertraf der Konzern erneut die ambitionierten KI-Chip-Schätzungen der Analysten. Nvidias Chips sind begehrt, und die Nachfrage ist viel höher als die Kapazitäten bei Chipauftragsfertiger TSMC. Ende des Jahres wird die Nummer 1 der Auftragsfertiger die nächste Generation von Nvidias KI-Chips liefern. Cloud-Riese Amazon AWS buchte bereits einen Teil seiner ausstehenden Bestellungen auf die neue Generation um.



Lesen Sie in der großen Titelstory der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE, in welchen vier Phasen sich die KI-Revolution abspielen wird, wo wir derzeit stehen, wie die Zukunft aussehen wird und welche Aktien von dem Megatrend profitieren werden.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Frische Milliarden klar voraus

Gespräche mit dem Bund und Carlyle als Investoren bei der Marinesparte dieses Konzerns laufen schon länger, jetzt haben auch Italiener Interesse an der Tochter angemeldet. (S.26)



Neue Kunden und steuerfreie Dividende

Der Betreiber von Mobilfunkservices hat sein Angebot um Fernsehen übers Internet erweitert. Ein neues Gesetz für Mieter kann hier für Millionen neuer Kunden sorgen. Und auch 5G kommt wohl dazu. (S.30)



Satte Urlaubsprofite

Im Urlaub wird alles teurer, die Urlaubsaktien ebenso. Und die Deutschen (und die Welt) sind reisefreudig wie eh und je. Das sorgt auch bei der einen oder anderen Aktie der Reisebranche für steigende Kurse. Wir zeigen bei welchen. (S.34)



Biontech gegen Moderna

Der Aktienkurs von Moderna hat sich seit Dezember verdoppelt, der von Biontech stagniert. Eine Aufholchance für Anleger. (S.38)



So gehts an der Börse weiter

Was vier Anlageprofis vom KI-Boom, der Zinswende oder der US-Wahl für die Märkte erwarten, auf welche Titel sie jetzt bevorzugt setzen würden. (S.42)



Erfolgreich investieren mit BÖRSE ONLINE

Seit 1987 vertrauen Anleger bei ihren Investmententscheidungen auf BÖRSE ONLINE. Profitieren auch Sie künftig davon! In Deutschlands erstem Börsenmagazin finden Sie umfassende Informationen zu Marktanalysen, Aktienbewertungen, Handelsstrategien und Trading-Modellen. Die Datenbank umfasst etwa 600 deutsche Aktien sowie zahlreiche internationale Titel und liefert Ihnen detaillierte Kennzahlen, um fundierte Investmententscheidungen zu treffen.

Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht und sichern Sie sich jetzt 3 digitale Ausgaben von BÖRSE ONLINE zum Aktionspreis von nur 9,90 Euro



Zum Angebot