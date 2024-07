Satte 1,5 Milliarden Euro bezahlt der deutsche Versicherer und DAX-Konzern für eine strategisch wichtige Übernahme.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass der deutsche Versicherer Allianz eine Übernahme in Singapur in Milliardenhöhe tätigen möchte. Konkret geht es dabei um die Income Insurance Group, von denen der DAX-Konzern 51 Prozent der ausstehenden Aktien erwerben möchte. Man bietet dafür 40,58 Singapur-Dollar je Anteilschein, was ein Gesamttransaktionsvolumen von rund 2,2 Milliarden Singapur-Dollar bedeutet. Umgerechnet sind das 1,5 Milliarden Euro. Mit Blick auf die 3,75 Milliarden Singapur-Dollar, die der Konzern 2023 an Bruttoprämien einnahm, augenscheinlich kein teurer Deal.

Damit baut die Allianz ihre Marktstellung in dem Land deutlich aus, denn die seit 1970 aktive Income Insurance bietet ihren Kunden eine breite Palette von Sach- über Lebens- und Krankenversicherungen. Renate Wagner, Mitglied des Vorstands der Allianz und Chefin des Asienbereichs zeigte sich dementsprechend erfreut und sagte in einer Pressemitteilung: „Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Income Insurance, einem führenden Versicherer, der die Werte der Allianz und unsere Verpflichtung zu herausragendem Kundenservice teilt.“ Allerdings müssen die Behörden zunächst noch dem Deal zustimmen. Der Abschluss der Transaktion wird im Q4 2024 oder im Q1 2025 erwartet.

Die Hintergründe des Deals und was er für die Aktie der Allianz bedeuten könnte, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Weitere Themen im Heft:

Ausgebremst im Spannungsfeld

Geopolitische Spannungen und eine drohende Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China setzen den Aktien der Halbleiterbranche zu (S.6)

Faustdicke Überraschung

Der Spezialchemiekonzern überrascht mit starken vorläufigen Zahlen. Die Aktie springt in Folge deutlich an (S.7)

Einzigartige Perspektive

Mit dem Antritt der neuen britischen Regierung richten sich die Augen der Investoren wieder stärker auf britische Aktien. Kein Wunder, die Aussichten sind vielversprechend (S.16)

Zum Spottpreis

Die Grundstückspreise sind zu hoch und es ist so unmöglich, ein Bauprojekt mit normalem Einkommen zu realisieren? Nicht in Schweden, wo in einer speziellen Auktion bald der Quadratmeter Bauland für 0,087 Euro versteigert wird (S.41)

€uro am Sonntag: Über 25 Prozent sparen im Aktionsabo!

Behalten Sie die Börsenwoche stets im Blick: €uro am Sonntag zeigt Ihnen, was die Märkte bewegt und was das für Ihr Geld bedeutet. Pünktlich zum Sonntag erhalten Digitalabonnenten ein zusätzliches Update mit allen relevanten News nach Redaktionsschluss sowie den Schlusskursen aus Deutschland und den USA in Euro.

Testen Sie noch heute 3 digitale Ausgaben €uro am Sonntag im Aktionsabo zum Vorteilspreis von 9,90 Euro. Sie sparen über 25 Prozent.

Jetzt testen