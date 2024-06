Es ist noch nicht lange her, da hat AKTIONÄR-Redakteur Jan-Paul Fóri im Aktien-Report „Krypto-Verdoppler – Die 100-Prozent-Chance für Zocker“ DeFi Technologies empfohlen – und die Empfehlung war kaum zu bremsen. In knapp 5 Wochen hat die Aktie bisher unfassbare 185 Prozent Gewinn gemacht. Und eine weitere Krypto-Aktie könnte jetzt in die Fußstapfen des Vervielfachers treten.

Denn der neue Krypto-Zock zeigt Mega-Potenzial: Die Krypto-Aktie ist stark mit dem aktuellen Bitcoin-Bullrun verknüpft und profitiert massiv von dem derzeitigen Hype um die Kryptowährung. Während der Bitcoin neue Höchststände erreicht, zieht diese Aktie ebenfalls kräftig an und könnte sich als neuer Vervielfacher in Ihrem Depot erweisen.

Im neuen Aktien-Report „Krypto-Zock 2.0 – Die nächste 100-Prozent-Chance für Mutige“ stellen die AKTIONÄR-Redakteure Jan-Paul Fóri und Michael Diertl die neue, explosive Krypto-Aktie vor, die das Potenzial hat, Ihre Investitionen erneut durch die Decke gehen zu lassen – mit möglichen Renditen von über 100 Prozent!

Zum Report