Die Consorsbank startet zum 14.03. mit einer Aktion für Neukunden: So können Sie sich jetzt einen satten Bonus von 200 Euro, zwölf Monate kostenlose Sparpläne und Handelskonditionen von 0,95 Euro je Transaktion sichern.

Die Consorsbank hat eine Aktion für Neukunden gestartet, bei der nicht nur Konditionen wie bei einem Neobroker mit den Vorteilen eines klassischen Brokers zusammenkommen, sondern Kunden überdies einen Bonus von 200 Euro erhalten können. So geht es:

200 Euro Bonus, 3,75 Prozent Tagesgeld Zinsen und kostenlose Sparpläne bei der Consorsbank

Ab dem 14. März läuft bei der Consorsbank eine Aktion für Neukunden, bei der Sie nach der Eröffnung eines Depots einige Vorteile erhalten. So beträgt die Sparplangebühr in den ersten zwölf Monaten nach Eröffnung des Depots 0,0 Prozent (zusätzlich marktüblicher Spreads). Außerdem ist es Anlegern für ein Jahr möglich zu günstigen Konditionen von 0,95 Euro zu handeln (über Tradegate).

Allerdings ist das noch lange nicht alles, denn zusätzlich erhalten Neukunden für die ersten fünf Monate nach Eröffnung satte 3,75 Prozent Tagesgeld Zinsen. Weiterhin ist es möglich einen Bonus in Höhe von 200 Euro auf das Verrechnungskonto zu erhalten. Dazu müssen Sie binnen der ersten drei Monate 10.000 Euro (via Einzahlung oder Wertpapierübertrag) in ihr Depot übertragen.

Lohnt sich das Depot bei der Consorsbank?

Doch trotz all dieser Vorteile stellt sich Anlegern die Frage: lohnt sich das Angebot der Consorsbank auch für mich?

Grundsätzlich ist die Offerte, mit extrem günstigen Handelskonditionen in den ersten zwölf Monaten, 3,75 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld und der Möglichkeit 200 Euro als Bonus zu kassieren, unschlagbar. Besonders interessant ist die Consorsbank aber nicht nur für Anleger auf der Suche nach einem klassischen Broker.

Denn mit aktuell 210 kostenlos handelbaren ETFs über Tradegate und einer kostenlosen Depotführung ist genauso für kostenbewusste Anleger eine Eröffnung interessant.



