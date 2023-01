Technologie-Aktien verloren 2022 rund ein Drittel ihres Wertes. Doch Anleger sollten die Zukunftswerte nicht abschreiben: Künstliche Intelligenz und Co stehen vor einem Boom, Gewinne von mehr als 100 Prozent sind möglich

Das Silicon Valley hat sein Feuer zurück! Seit der Chatbot „ChatGPT“ des KI-Start-ups OpenAI jüngst veröffentlicht wurde, ist die Begeisterung um zukunftsorientierte Topwerte wieder entflammt. 2022 war gerade für sie kein angenehmes Jahr. Jäh wurde der andauernde Hype gestoppt, der Nasdaq schloss 33 Prozent im Minus. Könnten die schlechten Nachrichten nun eingepreist sein? Die Chancen stehen gut. Denn die fallenden Kurse verdeckten das Potenzial, das diese Unternehmen eigentlich bieten. Die KI-Sensation ChatGPT zeigt: Die Zukunft ist nicht nur zum Greifen nah, wir berühren sie bereits. Auch wenn 2023 volatil bleiben könnte, raten Experten, sich auf das Comeback der Zukunftsaktien vorzubereiten. Wir haben anhand von Marktanalysen und Megatrends die wichtigsten Entwicklungen der Zukunft identifiziert und liefern die dazu passenden Top-Aktien. Von KI über Cloud, alternative Energien und vielem mehr ist alles dabei, was morgen wichtig wird.

Comeback der Zukunftsaktien

2023 ist das Jahr, in dem wir wachstumsstarken Zukunftswerten wieder mehr Aufmerksamkeit schenken sollten. Der Nasdaq kam 2022 unter die Räder. Zwar könnten solche Aktien im derzeitigen makroökonomischen Umfeld noch immer volatil sein. Doch letztlich waren eben diese Unternehmen schon immer die beste Lösung, wenn es darum ging, Kosten zu kontrollieren und in Zeiten von Krisen Effizienz zu schaffen. Viele Aktien wurden 2022 zu Recht abgestraft — viele aber waren Opfer der Ausverkaufswelle und haben die schlechten Nachrichten eingepreist. Ja, nach Krisen wie der Dotcom-Blase dauerte es teils Jahrzehnte, bis sich diese Werte wieder erholen konnten. Doch sind die Technologien der Unternehmen heute weit mehr in unserem Leben verankert und spielen eine größere Rolle. Laut BCG plant die Mehrheit von Unternehmen in 13 Ländern, ihre Ausgaben für digitale Transformation 2023 wieder zu erhöhen. „Trotz wirtschaftlichem Gegenwind planen 60 Prozent der kürzlich von BCG befragten Unternehmen, ihre Investitionen in Digitales und KI im Jahr 2023 zu erhöhen“, so die Experten. „Während Covid haben wir gesehen, dass Unternehmen, die fortschrittliche digitale Technologien und KI einsetzen, besser abschneiden als ihre Konkurrenten.“

Die Analysten von Wedbush prognostizieren, dass der Technologiebereich dieses Jahr um 20 Prozent wachsen könnte. Demnach sei der Sektor gut positioniert, sich selbst inmitten eines möglichen wirtschaftlichen Abschwungs gut zu entwickeln.

Welche Branchen für die Zukunft?

Das liegt zum einen an einem sich zusammenbrauenden Sturm von Fusionen, Kostensenkungen und der starken Erholung von Schlüsselakteuren in den Bereichen Big Tech, Software und Cybersicherheit. Zu Wedbushs Favoriten zählen Salesforce, Microsoft und Palo Alto Networks. Viele Technologieaktien würden aktuell mit einem erheblichen Abschlag gehandelt. Die Sorgen seien aber bereits in den Kursen eingepreist. Es gebe daher keinen anderen Weg als den nach oben. „Die Tech-Bewertungen liegen unter dem Fünf-Jahres-Durchschnitt, und der Sektor wird bereits ziemlich niedrig eingeschätzt, sodass sich jetzt die Gelegenheit bietet, eine hochwertige Aktie zu erwerben“, erklärt Top-Tech-Analyst Dan Ives.

Die Technologien würden heute im Leben der Menschen eine stärkere Rolle spielen als noch in früheren Rezessionen. Auch die Analysten von Citi sind optimistisch. Selbst wenn sich das Wirtschaftswachstum 2023 verlangsamt, könnten Technologieaktien die Ausnahme darstellen. Jedoch könnte es eine „volatile Fahrt“ werden. Sollte die Fed aber beginnen, ihre Zinserhöhungen zu mäßigen, würden sich Anleger laut Citi wieder mehr auf Wachstumsaktien konzentrieren. Auch wenn 2023 noch volatil bleiben könnte — denken Sie langfristig. Es könnten sich gerade historisch niedrige Einstiegschancen ergeben.

