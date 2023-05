Ohne Technologie geht heutzutage so gut wie nichts mehr. Die Branche profitiert vor allem von hohen Investitionen in die Digitalisierung, und das rund um den Globus. Das freut auch Anleger, denn drei Branchenvertreter konnten in den vergangenen fünf Jahren mit einer nachhaltigen Dividendenpolitik glänzen

Die Zeiten des rasanten Wachstums einiger Tech-Unternehmen, insbesondere der in der Pandemiezeit extrem gehypten Titel, sind vorüber. Dennoch gibt es Bereiche, die weiterhin stark wachsen. Diese profitieren vor allem von den weltweit hohen Investitionen in die Digitalisierung. So gibt es auch im Tech-Sektor Unternehmen, die bereits seit Jahren üppige Dividenden ausschütten. BÖRSE ONLINE hat die drei besten Tech-Dividendenwerte recherchiert, die in den vergangenen fünf Jahren mit einer nachhaltigen Dividendenpolitik gepunktet haben.

Die besten Tech-Dividendenwerte

Nummer 1 ist der US-Halbleiterhersteller Broadcom. Die Kalifornier haben eine breite Palette an Halbleiter- und Infrastruktur-Softwarelösungen und produzieren hochintegrierte Chips, die die Breitbandkommunikation sowie die Übertragung von Audio-, Video- und Datensignalen ermöglichen. Das Unternehmen zahlt seit elf Jahren eine Dividende und die Ausschüttung wurde in dieser Zeit nie gesenkt. Die Rendite liegt aktuell bei drei Prozent, für 2023 rechnen Analysten jedoch mit einer deutlichen Dividendensteigerung um 12,2 Prozent.

Nummer 2 ist die US-Firma Garmin mit Firmensitz in der Schweiz, die vor allem für Navigationsgeräte und Sportuhren bekannt ist. Das Produktportfolio ist unterteilt in Fitness, Auto, Luftfahrt, Outdoor und Marine. Nach der Überbewertung in der Pandemiezeit befindet sich die Aktie seit Oktober 2022 wieder im Aufwärtstrend. Garmin steigert seit fünf Jahren die Dividende, in den vergangenen 19 Jahren gab es keine Senkung. Aktuell liegt die Rendite bei drei Prozent. An dritter Stelle steht das 1930 gegründete US-Technologieunternehmen Texas Instruments (TI). Gemessen am Umsatz zählt es zu den Top-Ten-Halbleiterunternehmen der Welt. TI entwickelt und baut Chips hauptsächlich für die Industrie und Automobilbranche. Das Unternehmen zahlt seit 25 Jahren eine Dividende und hat diese seit 17 Jahren nicht mehr gesenkt.

132 Prozent in acht Jahren

Diese drei Tech-Werte gehören zum brandneuen Globale Dividenden-Stars Index, den die Redaktion von BÖRSE ONLINE kreiert hat. Daneben wurden auch Aktien aus anderen Branchen wie Pharma, Öl & Gas, Konsum, Logistik, Finanzen und mehr in den Index aufgenommen. Insgesamt umfasst der Index insgesamt 25 Aktien. In die Auswahl kamen Unternehmen, die ihre Dividende am nachhaltigsten steigern und deren Aktien in Zukunft eine herausragende Wertentwicklung versprechen. Zugunsten der besseren Performance hat BÖRSE ONLINE auf Dividendenknaller mit extrem hoher Ausschüttung verzichtet, denn oft ist bei diesen Aktien die Luft raus, sobald die Dividende bezahlt ist. Der Ansatz, auf Aktien mit kontinuierlichen Dividendensteigerungen zu setzen, hat sich in der Rückrechnung als überlegen erwiesen: In den vergangenen acht Jahren wäre der Index um satte 132,47 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum konnte der MSCI World nur um 89,31 Prozent steigen. Das entspricht einer jährlichen Rendite von 11,04 Prozent, im Vergleich zu 8,25 Prozent beim MSCI. Zu Beginn schaffen es fast nur nordamerikanische Werte in den Index – bei deutschen Werten herrscht leider Fehlanzeige. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, denn die Zusammensetzung wird jährlich angepasst.

