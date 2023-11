Vor allem bei Elektroautos ist ein Preiskrieg entbrannt. Wird sich die Strategie für die Hersteller langfristig auszahlen?



Mit umfangreichen Rabatten für seine Fahrzeuge hat Tesla eine Rabattschlacht der Autobauer eröffnet. Die sinkenden Verkaufspreise belasten inzwischen auch beim Elektroauto-Pionier die Margen, der Gewinn bricht ein. Tesla-Chef Elon Musk nimmt dies jedoch bewusst in Kauf, um im schwierigen wirtschaftlichen Umfeld Käufer anzulocken und die Absatzzahlen seiner Stromer zu erhöhen. Zuletzt ging diese Strategie nur bedingt auf. Auch unter den Aktionären scheint die Skepsis zuzunehmen.



Im Kampf um die Gunst der Kunden haben auch Konkurrenten ihre Preise gesenkt. Die Rabattschlacht wird vor allem im wichtigsten Markt China ausgetragen. Jedes zweite Elektroauto rollt inzwischen durch das Reich der Mitte. Die etablierten Autobauer sehen sich dort zunehmender Konkurrenz durch da beheimatete Hersteller ausgesetzt. Diese profitieren von Vorteilen in der Produktion und staatlichen Subventionen. Allen voran BYD greift die Vormachtstellung von Tesla an.



Und die deutschen Autobauer? In den vergangenen Monaten verbuchten Volkswagen, Mercedes-Benz & Co deutliche Zugewinne, fahren bei den absoluten Verkaufszahlen aber noch hinterher. Trotz Konkurrenzdrucks halten die deutschen Autobauer mitunter an ihrem Image als Luxushersteller fest, wollen die Rabattschlacht nicht bis über die Schmerzgrenze mitgehen.

Mehr zur Rabattschlacht bei Elektroautos lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Aus der Mode gekommen

Die einstigen Corona-Gewinner Zalando und Asos kämpfen weiter mit sinkender Nachfrage. Die Kurse sind meilenweit von früheren Höchstständen entfernt (S.8)

Höhenflug nach dem Rekordsommer

Deutschlands größte Fluglinie blickt nach einem starken Sommer zuversichtlich nach vorn (S.10)

Ringen um Siemens Energy

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy steckt auch wegen Managementfehlern in einer existenziellen Krise. Diskussion um Staatshilfen und personelle Konsequenzen (S.14)

Eingestürzte Neubauten

Die Blase ist geplatzt, der Markt ist zusammengebrochen. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Wohnungsnot und die Konjunktur, auch für Anleger wird es brenzlig, speziell bei Fonds (S.24)

Die Bullen wollen mehr

Der Goldpreis springt zum Ende der vergangenen Woche über die Marke von 2000 Dollar. Der Trend zeigt weiter in Richtung Norden. Die Bullen bleiben am Drücker und ein Test des Allzeithochs scheint mittlerweile möglich (S.38)

€uro am Sonntag: Bis zu 40 Prozent sparen im Jubiläums-Abo!

Behalten Sie die Börsenwoche stets im Blick: €uro am Sonntag zeigt Ihnen, was die Märkte bewegt und was das für Ihr Geld bedeutet. Pünktlich zum Sonntag erhalten Sie ein zusätzliches digitales Update mit den neuesten Nachrichten und den Schlusskursen der Frankfurter und New Yorker Börse.



Testen Sie noch heute 8 Ausgaben von €uro am Sonntag im Jubiläums-Abo zum Vorteilspreis von 25 Euro. Sie sparen bis zu 40 Prozent.



Jetzt testen und Preisvorteil sichern