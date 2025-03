Je höher die Rendite, desto höher das Risiko? Von wegen! Mit welchen Aktien Sie auf der sicheren Seite sind, hohe Gewinne erzielen und deren Kurse selten stark sinken

Die Unsicherheit ist zurück, die Euphorie nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten wie weggeblasen. Der DAX zeigt sich zwar wegen der Vorfreude auf milliardenschwere staatliche Infrastruktur- und Rüstungsprogramme recht robust, doch an der Wall Street hat es bereits gerappelt. Vor allem der Techsektor steht unter Druck, Nervosität macht sich breit. Da Europa den US-Märkten meist mit Zeitverzögerung folgt, warnt das Expertengremium des Verbands öffentlicher Banken (VÖB) vor zunehmenden Kursschwankungen auch hierzulande.



Wer jetzt Aktienkäufe plant, sollte deshalb keine übermäßigen Risiken eingehen. Ein bewährtes Hilfsmittel, um Aktien mit geringem Rückschlagpotenzial zu finden, ist die sogenannte Sortino-Ratio. Im Unterschied zur bekannteren Sharpe-Ratio berücksichtigt sie nur die Ausschläge nach unten, weil sogenannte Standardabweichungen nach oben ja erwünscht und der Sinn jedes Börseninvestments sind. Für die Sortino-Ratio gilt: Werte über 1,0 sind gut — je höher, desto besser. Bei der Analyse der wichtigsten amerikanischen, europäischen und asiatischen Indizes haben wir mehr als 800 Aktien identifiziert, die eine Sortino-Ratio über 1 aufweisen.

Zur Sicherheit hat die Redaktion eine zweite Kennzahl hinzugefügt: den maximalen Drawdown, am besten übersetzt mit größtmöglicher Rückschlag. Dieser Wert gibt an, wie groß der Verlust gewesen wäre, wenn eine Aktie zum Höchstkurs gekauft und zum ungünstigsten Zeitpunkt — etwa während eines Markteinbruchs wie im Corona-Crash 2020 — wieder abgestoßen worden wäre. Wir haben dazu einen Zeitraum von 15 Jahren untersucht und alle Aktien aussortiert, die in der Spitze mehr als 40 Prozent verloren haben. Übrig blieben 55 Kandidaten für das Prädikat „Die sichersten Aktien der Welt“.



Aus diesem Pool haben wir 25 Unternehmen ausgesucht, die über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren Umsatz, operativen Gewinn und Dividende kontinuierlich gesteigert haben. Zudem haben wir auf eine geringe Verschuldung und ein ansprechendes Chartbild geachtet. Wie genau sich die Sortino Ratio berechnet und welche Aktien sich aus unserer modifizierten Berechnung ergeben, erfahren Sie in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Weitere Themen im Heft:

Kölner geben beim Service Gas

Während der Absatz im Kerngeschäft mit Motoren noch stottert, erweist sich die Expansion dieses Kölner Unternehmens ins Servicegeschäft als Erfolg. Künftiges Rüstungsgeschäft bringt zusätzliche Kursfantasie (S.30)



Das China Comeback

Auch in Asien kann man Rambozambo. Mit viel Staatsgeld soll die Konsumlust der Chinesen angefacht werden. Die Börsen Shanghai und Shenzhen haben dabei noch viel Luft nach oben. Welche Aktien profitieren sollten (S.38)



Wege aus dem Kursblues

Die Spekulation um einen Zusammenschluss dieses Unternehmens mit dem Wettbewerber ist verpufft, die Aktie hat korrigiert und notiert weit unter Branchendurchschnitt. Viele Wege führen zu höheren Kursen (S.42)



Reich in Russland

An den Börsen wird wild spekuliert, welche Unternehmen aus dem Westen nach einem Frieden in der Ukraine wieder an ihre Beteiligungen in Russland kommen. Es geht um Milliardensummen (S.44)



In zwei Monaten zum Verdoppler

Dieser Brent-Schein ist noch unter fünf Euro zu haben. Interessant sind zudem zwei bis Juni laufende Papiere auf Gold und Silber, die jeweils 94 Prozent Potenzial haben (S.52)



