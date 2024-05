Eigentlich ist die Idee denkbar einfach: folgen Sie den Megatrends und holen Sie die maximale Outperformance aus den trendstarken Aktien heraus. Wir zeigen Ihnen wie.

Wer würde Sie nicht gern entdecken, die nächste Amazon oder die nächste Nvidia, noch bevor alle anderen investieren und so die maximale Rendite mitnehmen? Das zu erreichen ist nicht leicht. Aber es hat auch nichts mit Glück zu tun. Sondern mit herausragender Marktkenntnis, Recherche und dem richtigen strategischen Ansatz.

Wer die besten Aktien bzw. die nächsten Megatrends finden will, landet fast zwangsläufig bei Aktien aus Europa und der USA. Der Grund ist ganz einfach: Die Entwicklung der Aktienkurse orientiert sich langfristig immer an der Entwicklung der zugrunde liegenden Unternehmen. Stimmen die Fundamentaldaten und steigen die Gewinne, so folgt auch der Kurs. Und die maximale Performance holen Sie dann – insbesondere bei schon laufenden Trendaktien – mit der Auswahl der richtigen Optionsscheine heraus.

Die Strategie zum reich werden

Damit läuft die Strategie letztlich in 3 Phasen ab:

Phase 1 - Fundamentalanalyse

Unternehmen werden hinsichtlich ihrer Bilanz, der Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie zahlreicher weiterer Kennzahlen analysiert.

Phase 2 – Technische Analyse

Die Unternehmen mit dem höchsten Bilanz-Scoring werden einer technischen Analyse unterzogen und erneut selektiert.

Phase 3 – Optionschein-Selektion

Für den maximalen Ertrag wird ein Optionsschein mit optimaler Hebelwirkung ausgewählt.

Doch wie lässt sich die Strategie am einfachsten umsetzen? Woher bekommt man die notwendigen Daten, wo soll man recherchieren? Die Antwort ist einfach, lassen Sie uns die Arbeit für Sie übernehmen. Der Börsenbrief Megatrend Folger von Stefan Sommer, Redakteur bei unserem Schwesterblatt DER AKTIONÄR, verfolgt genau diese Strategie. Und das mit unglaublichem Erfolg.

Herausragende Rendite-Erfolge

Im Jahr 2013 ging der Börsenbrief – damals noch unter dem Namen „Die 800%-Strategie" an den Start. Seitdem konnten sich die Leser über einen Vermögenszuwachs in Höhe von unglaublichen 1.204 Prozent freuen. Dabei konnten sie trotz Schwankungen sogar meist ruhig schlafen, denn in 9 von 11 Jahren schlossen die Depots des Börsenbriefs das Jahr zwei-, teilweise sogar dreistellig im Plus ab. In Summe landete man bei einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 27 Prozent. Das ist Outperformance in einer Kontinuität, wie man sie kaum ein zweites Mal am Markt findet.

Jetzt in die Megatrend Strategie einsteigen

Wenn Sie diese Performance überzeugend finden, zögern Sie nicht und steigen Sie noch heute in die Strategie des Megatrend Folgers ein. Selbst für Neulinge im Handel mit Optionsscheinen ist die Umsetzung denkbar einfach. Denn diesen wird ein extra für Neueinsteiger konzipierter Leitfaden bereitgestellt. Damit können auch neue Leser die bestehenden Depots jederzeit nachbilden.

Warten Sie nicht zu lang. In nächster Zeit stehen einige neue Transaktionen an und nur noch bis zum 07. Juni 2024 können Sie zum Sonderpreis in den Börsenbrief einsteigen.

Jetzt einsteigen