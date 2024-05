Empfehlungsliste: Diese deutschen Aktien finden sich unter den Tipps der Schweizer Großbank UBS für Small und Mid Caps.

Die Schweizer Großbank UBS hat ihre neue Liste der Top-Picks unter den kleineren und mittleren Werten veröffentlicht. Darauf finden sich auch 3 deutsche Aktien. Diese Liste findet große Beachtung, weil die Eidgenossen oft goldrichtig liegen. Seit 18 Jahren wählen sie aus 375 von ihnen beobachteten europäischen Small und Mid Caps regelmäßig 20 Aktien aus, bei den sie das aktuell größte Potenzial sehen. Laut „Handelsblatt“ ist der UBS-Aktienkorb seit der Auflage um 686 Prozent gestiegen, der Index MSCI Europe Small Caps bringt es auf 178 Prozent. In 14 von 17 Fällen schlugen die ausgewählten Werte den Markt.

Dieses Mal steht die Gea Group auf der Liste. Die Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie hat die Gewinnerwartung im ersten Quartal leicht übertroffen. Vor allem das Servicegeschäft läuft. Die UBS sieht Nachholpotenzial bei Gea und konstatiert anziehende Dynamik bei den Aufträgen. Ihr Kursziel lautet 47 Euro. Zwei weitere Top-Picks der UBS aus dem deutschen Nebenwerteuniversum lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Mit €uro am Sonntag behalten Sie alle News, Entwicklungen an der Börse und in der Finanzwelt stets im Blick und profitieren von den fundierten Analysen und Recherchen der Redaktion. Testen Sie noch heute 8 Ausgaben im Jubiläums-Abo zum Vorteilspreis von 25 Euro. Sie sparen bis zu 40 Prozent.

Als Digitalabonnent erhalten Sie jeden Samstag ab 18 Uhr zusätzlich zur regulären Donnerstagsausgabe ein digitales Update, das aktuelle News sowie die Freitags-Kurse der Frankfurter und New Yorker Börse umfasst. Werden Sie Abonnent und profitieren Sie ab sofort auch von unserem Update.

Hier bestellen