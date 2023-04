Neue Spieler, neue Uhrzeit, bewährtes Format – der Kampf der Börsenprofis geht in die 2. Runde. Ab Donnerstag, 20.04.2023, 18 Uhr, wird wieder live gehandelt und hart um den Titel des Depot Champs gekämpft.

Auf Renditejagd gehen dieses Mal Florian Söllner, Hot-Stock-Report-Autor von DER AKTIONÄR, Team BÖRSE ONLINE, bestehend aus dem leitenden Redakteur, Tobias Schorr, und dem Chefredakteur, Jens Castner, sowie Michael Flender, Gründer und Geschäftsführer von Goldesel Trading & Investing.

Wie gewohnt nehmen die Börsenprofis wöchentlich am Donnerstag in einer Live-Sendung auf Youtube und DER AKTIONÄR TV zu Ihrer Depotauswahl Stellung und erläutern ihre Trades. Dabei können Sie auch direkt dabei sein, wenn mittels Live-Transaktionen neue Titel ins Depot geholt werden.

Starten Sie am besten nächste Woche gemeinsam mit den Experten in die Challenge. Der erste Sendung wird am kommenden Donnerstag, den 20. April um 18:00 Uhr, also eine Stunde früher, als von der ersten Staffel her gewohnt, ausgestrahlt. Moderiert wird die Sendung von Marco Uome. Für einen Rückblick auf Staffel 1 und einen Video-Trailer zur neuen Staffel geht’s hier zur Youtube-Playlist, die sich ab Donnerstag wieder wöchentlich mit aktuellen Sendungen füllt.

