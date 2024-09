Der Streamingdienst schreibt schwarze Zahlen. Die Aktie haussiert. Wie Sie das Rückschlagrisiko reduzieren



Spotify bietet auf seiner Plattform mehr als 100 Millionen Songs, sechs Millionen Podcasts und 350.000 Hörbücher an. Ein großartiges Angebot, das weltweit gut ankommt. Im zweiten Quartal stieg die Zahl der aktiven Nutzer im Vergleich zum ersten Quartal um zwei Prozent auf 626 Millionen. Der Umsatz legte um 20 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro zu.Der Bruttogewinn schnellte um 45 Prozent auf 1,11 Milliarden Euro hoch. Ein guter Teil davon ist dem Sparprogramm zu verdanken, in dem die Mitarbeiterzahl um ein Viertel reduziert wurde, das Marketing-Budget gekürzt und so konnte sich der Kurs seit dem Allzeittief 2022 fast verfünffachen. Weil die Erwartungen der Investoren weiter hoch sind, birgt das aber auch ein hohes Enttäuschungspotenzial.

Eine Alternative zur Aktie sind Bonuszertifikate mit weniger Risiko. Worin der Unterschied besteht und wie Sie so bis zu 31 Prozent Rendite erreichen können, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag – der Finanzzeitung mit dem EXTRA am Wochenende.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Geglänzt und doch enttäuscht

Der Chipentwickler Nvidia schlägt mit seinen Zahlen die Schätzungen, die Aktie aber rutscht ab. Die Erwartungen von Investoren scheinen zunehmend schwerer zu erreichen zu sein (S.6)



Besser als erwartet

Die jüngsten Quartalsergebnisse von Salesforce kamen an der Börse gut an – und könnten auch dem deutschen Konkurrenten SAP zugutekommen (S.8)



Super Micro unter Beschuss

Hindenburg Research erhebt schwere Vorwürfe gegen den KI-Profiteur. Der Druck auf die Aktie nimmt zu (S.10)



Minenfirmen begraben Rechtsstreit

Seit über einem Jahr prozessierten Endeavour Mining und Lilium Mining wegen zweier Goldprojekte in Burkina Faso. Jetzt einigten sie sich. Was das für Anleger bedeutet (S.39)



Europas Airlines im Sinkflug

Europas Airlines stecken in der Krise, ausgelöst auch durch hohe Standortkosten. Die Branche fordert ein Umdenken der Politik. Erste Airlines reagieren mit drastischen Maßnahmen (S.42)



