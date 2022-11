BÖRSE ONLINE feiert Geburtstag: Heute vor 35 Jahren erschien die erste Ausgabe des Börsenmagazins. Seitdem ist viel passiert, doch BÖRSE ONLINE bleibt stabil.

Stellen Sie sich vor, Sie sind in den letzten Zügen der Vorbereitung für ein neues Börsenmagazin und plötzlich ereignet sich der erste – und bis heute schwerste – Börsencrash seit dem Zweiten Weltkrieg. Was machen? „Augen zu und durch" sagten sich die Gründer von BÖRSE ONLINE, die sich vor 35 Jahren in solch einer Situation befanden.

Es begann mit dem 19. Oktober 1987

Der Dow Jones fiel um 22,9 Prozent, bis heute der größte prozentuale Tagesverlust. Auslöser dieser Panik waren Gerüchte um eine Zinserhöhung. Unmittelbar nach dem schwarzen Montag fielen dann auch in Deutschland die Börsenkurse und bis Ende Oktober ging es weiter bergab.

Nichtsdestotrotz erschien am 6. November 1987 die erste Ausgabe von BÖRSE ONLINE

Die erste Ausgabe erschien mit der Titelzeile „Der Bulle ist tot“. Im Rückblick eine enorme Fehleinschätzung – zugunsten von BÖRSE ONLINE. Heute, 35 Jahre später, sind die erfahrenen Redakteure weitaus gelassener, denn an der Börse wiederholen sich Ereignisse in einer gewissen Regelmäßigkeit.

BÖRSE ONLINE entwickelte sich seitdem zu einer Erfolgsstory

Zur Zeit des neuen Marktes verkaufte das Börsenmagazin in der Hochphase 400.000 Ausgaben pro Woche. Doch schon in den ersten Monaten nach der Jahrtausendwende nahm die Party ein jähes Ende. Bilanzskandale waren an der Tagesordnung und einen davon deckte BÖRSE ONLINE auf: Eine Redakteurin wies nach, dass der angebliche Telematik-Spezialist Comroad Umsätze frei erfunden hatte.

Mehr konkrete Anlageempfehlungen

Nach einigen Verlagswechseln übernahm Dr. Frank-B. Werner 2013, zu dieser Zeit Geschäftsführer des Finanzen Verlags und ehemaliges Mitglied der Chefredaktion von BÖRSE ONLINE aus dem Jahr 1988, das Börsenmagazin. Werners Konzept „Weniger drumherum, mehr konkrete Anlageempfehlungen“ ging auf.

Als er Ende 2021 den Verlag abgeben wollte, fand sich mit Bernd Förtsch, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Börsenmedien AG, ein interessierter Käufer. Nur kurze Zeit später ging es mit den Börsenkursen wieder bergab. Doch diesmal schreibt BÖRSE ONLINE den Bullen nicht tot, denn die Redaktion ist der festen Überzeugung, dass auch dieser Bärenmarkt vorüber gehen wird.

Stattdessen feiern wir 35-jähriges Jubiläum

Foto: Finanzen Verlag

