Über 4 Prozent Zinsen – gibt’s nicht? Gibt’s doch! Als derzeit einzige Plattformen in Deutschland bieten vier Kandidaten nun den absoluten Tagesgeld-Kracher. Was dahinter steckt und warum es sich lohnt, schnell zuzuschlagen

Ja, ist denn heut‘ schon Weihnachten? Man könnte es meinen. Denn vier Anbieter aus Deutschland bieten gerade den absoluten Tagesgeld-Hammer an: Sowohl die C24 Bank (Bank des Vergleichportals Check24) als auch FollowMyMoney, Scalable und IKB bieten gerade eine Tagesgeld-Chance mit rund vier Prozent Zinsen an. Und das steckt dahinter.

4,1 Prozent Zinsen mit deutscher Einlagensicherung bei FollowMyMoney

FollowMyMoney hat gerade ein Tagesgeldangebot mit 4,1 Prozent Zinsen pro Jahr an mit deutscher Einlagensicherung in petto. Neukunden können sich über 4,1 Prozent p.a. freuen, wenn sie ein Konto bei der Vermögensplattform eröffnen. Das ist zum Stand des 24. August der höchste Zinssatz, der in Deutschland angeboten wird. Die Zinsen sind dabei bis zum 30. November 2023 garantiert. Eine Mindesteinlage gibt es nicht, maximal können 100.000 Euro eingezahlt werden. Diese Zinsen setzen sich zusammen aus der 1,5 Prozent Verzinsung durch die Baader Bank, die die Konten für FollowMyMoney führt, sowie 2,6 Prozent Bonuszinsen durch FollowMyMoney. Durch die Zusammenarbeit mit der Baader Bank unterliegen die Einlagen der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung, die gemäß EU-Regularien pro Kunde Einlagen bis zu Höhe von 100.000 Euro absichert. Hier geht es direkt zum Angebot von FollowMyMoney.

Es entstehen keine laufenden Kosten und es gibt keine Depotführungsgebühren. Schnell sein lohnt sich: Denn das Angebot gilt nur für jene Neukunden, die bis zum 15. September 2023 ein Konto eröffnen

Der BÖRSE ONLINE Tagesgeldvergleich bietet einen Überblick zu den aktuellen Zinsen

Vier Prozent Zinsen aufs Tagesgeld mit der C24 Bank

Das Vergleichsportal Check24 kennt jeder – die dazugehörige Bank firmiert unter dem Namen C24 Bank. Im August wurde bekannt, dass Neu- und Bestandskunden rund 4 Prozent aufs Tagesgeld bekommen. Voraussetzung: Die Eröffnung eines PocketZINS Konto, auf dem es die vier Prozent Tagesgeld-Zinsen gibt, ist ein Girokonto bei der C24 Bank. Hier kommen Sie direkt zum Angebot.

Dazu schreibt die C24 Bank selbst: "Dieses können Verbraucher*innen z. B. als kostenfreies „Smart Girokonto“ innerhalb weniger Minuten in der App oder auf der Website eröffnen. Die Verzinsung beginnt bereits ab dem ersten Euro und die Zinsen werden automatisch am Monatsende auf das Tagesgeldkonto gutgeschrieben. Auf ihr Guthaben können Kund*innen täglich zugreifen.“ Und: "Neu- und Bestandskund*innen profitieren ab dem 1. September 2023 von den gestiegenen Zinsen auf Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro. Die Zinsgarantie gilt bis zum 31. Dezember 2023."

Auch das C24-Girokonto ist kostenlos und bietet zusätzlich zum Tagesgeld nochmal zwei Prozent Zinsen. Hier geht es zur C24 Bank

Weil das Girokonto der C24 Bank auch im BÖRSE ONLINE Girokonto-Vergleich gut abschneidet, können Anleger einen Teil ihrer Ersparnisse umschichten und vom Durchbruch der Tagesgeld-Schallmauer auf 4,0 Prozent Zinsen profitieren.

Vier Prozent auch bei Scalable

Auch die bekannte Plattform Scalable Capital zieht nach: Bis Ende Dezember kann man zusätzlich zu den bestehenden Zinsen von 2,6 Prozent p.a. noch einen Bonus von 1,4 Prozent erhalten. Die Voraussetzung: Man muss dafür PRIME+ Mitglied sein. Die Mitgliedschaft kostet 4,99 Euro im Monat – je nach Einlage kann es sich dennoch lohnen, da man die vier Prozent auf bis zu 100.000 Euro erhalten kann.

Zusätzlich zur PRIME+ Mitgliedschaft muss man zudem mindestens vier Trades und/oder Sparpläne ausführen. Den Überblick über das Angebot finden Sie hier.

Bei dem Bonus von 1,4 Prozent handelt es sich um einen Bonus, nicht um eine Zinszahlung.

2,6 % p.a. Zinsen bei der Baader Bank (variabel) + 1,4 % p.a. Bonus bei Scalable Capital für 4 Monate. Bis zu 100.000 €. Konditionen unter scalable.capital/bonus

Die Aktion steht PRIME+ Mitgliedern aus Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden zur Verfügung.

Vier Prozent Knaller bei der IKB

Und auch bei der IKB geht es rund: Die bieten ihren Neukunden ab dem 25.08.2023 (ca. 9:00 Uhr) ein Tagesgeldangebot mit 4,0 Prozent Zinsen.

Dies gilt für Anlagen bis zu 100.000 Euro. Für drei Monate hat man eine Zinsgarantie, danach gilt der variable Bestandskundenzins von aktuell zwei Prozent p.a. Die Zinszahlung erfolgt Quartalsweise.

Das Geniale: Das Ganze ist jederzeit kündbar und das mit deutscher Einlagensicherung.

Hier mehr erfahren