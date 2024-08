Wegen der Angriffe der Huthi-Miliz müssen viele Schiffe Umwege in Kauf nehmen. Anleger setzen nun auf diese Reederei.



Reedereien müssen wegen der Angriffe im Golf von Aden umdisponieren: Statt den schnellen Weg durch den Suezkanal zu nehmen, machen viele Schiffe einen großen Umweg um das Kap der guten Hoffnung. Dadurch sind Container und Schiffe länger gebunden. Diese Kapazitäten stehen dann dem Weltmarkt nicht zur Verfügung.

Die Folge: Die Preise für Charter auf dem Spotmarkt steigen.



Zuletzt erreichten diese wieder Werte von über 5.000 Dollar pro Standard-Container für den Transport von Shanghai nach Europa und damit mehr als dreimal so viel wie noch zu Anfang des Jahres. Davon profitieren Reedereien, die ihre Kapazitäten auf dem Spotmarkt anbieten und auch Zuschläge für längerfristige Verträge verlangen können. Wir wüssten da eine spannende Aktieninvestition.



Solide Bilanz und Vollausschüttung

Für eine Reederei hängt das Geschäft maßgeblich auch an der Entwicklung der globalen Wirtschaft. Trotz der weltweiten Unruhen soll das globale BIP-Wachstum dieses und nächstes Jahr laut dem Internationalen Währungsfonds bei 3,4 Prozent liegen, die Aussichten sind also nicht schlecht. Großartige Aussichten für diese nordeuropäische Reederei.



Lesen Sie in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE, um welche Reederei es sich handelt und erfahren Sie wichtige Einzelheiten zur Geschäftsentwicklung!

Weitere Themen im Heft:

Der Wasserstoffprofiteur

Die Aktie des Experten für Energieinfrastruktur zog zuletzt stark an. Die Börse spekuliert auf neue Aufträge für den Aufbau eines Wasserstoffnetzes. Der Titel hat noch Luft nach oben (S.28)



Glänzende Aussichten für Personalvermittler

Kurzfristig leidet die Branche unter der mauen Konjunktur, langfristig sind die Aussichten jedoch exzellent. Denn Arbeitskräfte insgesamt sind jetzt schon knapp. In Zukunft verstärkt die Demografie den Mangel noch (S.30)



Gegen die dunkle Seite

Der britische Spezialversicherer ist Europas Nummer 1 bei Cybersecurity. Der Markt boomt nach der IT-Panne von Crowdstrike (S.34)



Die 7 besten Nebenwerte Europas

Nebenwerte sind auf lange Sicht starke Investments. Zuletzt aber standen sie im Schatten der Techriesen. Jetzt gibt es Signale für ein Comeback. BÖRSE ONLINE stellt sieben starke Nebenwerte aus Europa vor (S.38)



Abwarten und Geld verdienen

Die britische Firma besitzt ein ganz großes Stück vom Urankuchen. Weil das Angebot weltweit knapp ist, wird der Bestand immer wertvoller. Der Aktienkurs notiert mit hohem Abschlag zum Nettoinventarwert. Langfristig agierende Anleger nutzen den Discount zum Einstieg (S.46)

