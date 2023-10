Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu, doch anstatt jetzt schon Neujahrsvorsätze zu fassen, sollten Sie lieber diese fünf Dinge rund um Geld, Börse & Co. bis zum Ende des Jahres angehen.

Viele Menschen fassen sich Jahr um Jahr Neujahrsvorsätze und erfüllen diese am Ende doch nicht. Doch statt wieder zum Jahresende neue gute Absichten zu fassen, nutzen Sie besser die verbleibende Zeit und gehen Sie jetzt schon einige Ziele an.

Besonders im Bereich Geld, Börse und Finanzen werden Sie sich später dafür danken nicht noch länger gewartet zu haben, denn der ideale Zeitpunkt zum Anfangen ist immer sofort.

5 Dinge rund um Geld, Börse & Co. die Sie bis zum Ende des Jahres 2023 angehen sollten

Aus diesem Grund sollten Sie definitiv noch diese fünf Dinge rund um Geld, Börse & Co. bis zum Ende des Jahres angehen:

1. Mit dem Investieren beginnen

Der erste Schlussstrich, den Sie ziehen sollten ist: das Investieren weiter auf die lange Bank zu schieben. Deswegen beginnen Sie heute Tag 1 Ihrer Investorenkarriere. Das geht besonders leicht mit einem Neobroker. Welcher der beste ist, erfahren Sie im Börse Online Neobroker-Vergleich.

2. Machen Sie sich ein Budget

Verschaffen Sie sich außerdem einen Überblick über die Ausgaben der letzten Monate und stricken Sie sich daraus ein annehmbares Budget zum Leben, dass sie nicht mehr überschreiten und ihnen die Möglichkeit gibt von weniger Geld zu leben, als sie verdienen.

3. Setzen Sie einen Notfall-Fonds auf

Der nächste Schritt ist es einen Notfall-Fonds aufzusetzen. Dieser sollte am besten aus Geld auf einem Tagesgeld-Konto in Höhe von 3 bis 6 Monatsgehältern bestehen. Dieser Puffer verhindert, dass Sie im Fall von unvorhergesehenen Ausgaben in die Schuldenfalle geraten.

4. Lassen Sie auch ihr Geld für sich arbeiten

Gleichzeitig sollten Sie aber auch ihr Geld, welches Sie nicht in Aktien investieren für sich arbeiten lassen. Darum empfiehlt es sich den Notfall-Fonds wie auch alle sonstigen Rücklagen auf hochverzinste Tagesgeld-Konten zu legen, damit auch hier Zinsen verdient werden können. Die attraktivsten Tagesgeld-Angebote finden Sie hier.

5. Gehen Sie bewusster mit Ihrem Geld um

Der aber vielleicht wichtigste Punkt, den sie angehen sollten, ist der eigene Umgang mit Geld. Denn nur wer bewusst mit seinem Kapital umgeht, der wird auch in der Lage sein es langfristig zu erhalten und zu vermehren.

