Während die Bewertungen für Nvidia und Co durch die Decke gehen, liegen viele Aktien aus der zweiten und dritten Reihe wie Blei im Markt – trotz KI-Fantasie. 5 Beispiele

Die laufende KI-Offensive des seit Anfang 2023 von United Internet abgespaltenen SDAX-Neulings Ionos, soll in den nächsten Jahren für einen deutlichen Wachstumsschub sorgen. Ionos bezeichnet sich als Europas führender Anbieter von Digitalisierungsdienstleistungen, Webhosting und Cloud-Services für mittelständische Unternehmen. Mit dem Baukasten „My Website Now“, können selbst Laien in kürzester Zeit eine attraktive Internetseite basteln. Firmenname, Branche und eine kurze Unternehmensbeschreibung reichen aus – und im Handumdrehen erstellt die KI eine vollständige Website mit bis zu 4 Unterseiten, wobei aus 3 Designoptionen ausgewählt werden kann.

Für Ionos-Vorstandschef Achim Weiß „revolutioniert die künstliche Intelligenz die Art und Weise, wie Webseiten generiert werden“. Im Kurs ist eine Revolution indes nicht sichtbar. Zwar hat die Aktie seit dem Tief von Anfang November um mehr als 50 Prozent zugelegt, doch das KGV von knapp 17 fürs laufende Jahr lässt jede Menge Luft nach oben.

Auf einem ähnlichen Bewertungsniveau verharrt Kontron – und das seit gut 5 Jahren. Das Unternehmen ist seit jeher bekannt für „Embedded Computer“ — kleine Maschinen, die in der Lage sind, große Maschinen zu steuern. Mit simplen Anwendungen wie Displays für Zigaretten oder Getränkeautomaten hat das schon lange nichts mehr zu tun. Heute fällt das Geschäftsmodell unter den Oberbegriff Internet of Things oder kurz IoT. Trotz der Maschinen und Minicomputer im Sortiment sei Kontron in erster Linie kein Hardware-, sondern ein Softwareunternehmen, erklärt Finanzvorstand Clemens Billek.

Im Moment ist das SDAX-Unternehmen mit Sitz im österreichischen Linz dabei, den Elektronikspezialisten Katek zu übernehmen. Die Börse bewertet Katek und Kontron zusammen derzeit mit gut 1,6 Milliarden Euro. Demnach liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis unter eins, das KGV bei 16,3. Im Vergleich zum Nasdaq-Wert UIPath – ebenfalls ein Spezialist für Robotersteuerung –, der etwa gleich viel umsetzt, aber 12 Milliarden Euro Börsenwert und ein KGV von rund 40 aufweist, ergibt sich eine eklatante Unterbewertung.

Welche 3 KI-Schnäppchen die Redaktion von BÖRSE ONLINE neben Ionos und Kontron noch identifiziert hat, lesen Sie in der aktuellen BÖRSE ONLINE.

