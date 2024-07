Manche US-Journalisten nennen sie die besten Trader der Welt, doch kaum jemand hat sie als brillante Anleger auf dem Schirm: US-Politiker



Vier Monate vor der Wahl des neuen amerikanischen Präsidenten am 5. November rückt die US-Politik zunehmend in den Fokus der Börse.



Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Möglichkeit einer Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus, schließlich hat er bereits angekündigt, in vielen Bereichen einen ganz anderen Kurs fahren zu wollen als Amtsinhaber Joe Biden. €uro am Sonntag hat fünf Segmente und Branchen unter die Lupe genommen und herausgearbeitet, wie sie von einem Wechsel im Oval Office beeinflusst werden würden.



Im Zuge der Wahl lohnt sich auch ein Blick auf die Positionierung der US-Politiker in den vorderen Reihen. Denn die Volksvertreter handeln nicht nur fleißig Aktien, sondern haben den Markt sehr erfolgreich und mit teilweise spektakulärem Timing outperformt.



Ein prominentes Beispiel ist die Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi. Die ehemalige Sprecherin der demokratischen Abgeordneten veräußerte ihre Nvidia-Aktien nur wenige Tage vor einem massiven Abverkauf und erzielte im Jahr 2023 allein eine Rendite von 65 Prozent.

Doch erfolgt diese Outperformance auf Basis von Insiderwissen?



Und auf welche Aktien setzen die Politiker aktuell?



Antworten auf diese und weitere Fragen sowie alles rund um die US-Präsidentschaftswahl und wie sich Anleger am besten positionieren für den Fall eines Sieges von Donald Trump, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag – der Finanzzeitung mit dem Börsen-Update am Wochenende für Digitalabonnenten!



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Bei Jahreszielen ausgebremst

Gewinnwarnung, eine mögliche Werksschließung, unerwartete Belastungen und rückläufige Absatzzahlen: VW-Konzernlenker Oliver Blume ist gefordert (S.6)



Gut im Geschäft

Anleger können aufatmen: Dieser Pharma-Verpackungshersteller bleibt weiterhin auf Wachstumskurs. Der Ausblick wurde bestätigt, die Aktie zieht an (S.8)



Massive Enttäuschung

Dieses Softwareunternehmen streicht seine Prognose zusammen. Anleger ergreifen die Flucht (S.10)



Schwankungen wie noch nie

Die Aktie des Bitcoin-Unternehmens Microstrategy ist hochvolatil. Nun steht die Zulassung eines ETFs bevor, der sie noch mal hebelt. Es wäre der volatilste ETF der US-Börsengeschichte (S.33)



Erfrischend anders

Übernahmen und neue Anbieter: In der Softdrink-Branche tut sich derzeit viel. Mit welchen Aktien Anleger jetzt profitieren (S.40)

€uro am Sonntag Aktionsabo

Seit 1998 lesen Sie in €uro am Sonntag, was die Märkte bewegt und was das für Ihr Geld bedeutet. Jede Woche erhalten Sie eine einzigartige Kombination aus News, Trends und Hintergründen für Ihre Investmententscheidung.



Jeden Samstag ab 18 Uhr erhalten Digitalabonnenten ein zusätzliches Update mit relevanten Updates und Ergänzungen nach Redaktionsschluss der Ausgabe, mit den Schlusskursen der Frankfurter und New Yorker Börse und als exklusiven Service eine Übersicht der meistgehandelten Derivate der Woche.

Lesen Sie €uro am Sonntag inklusive Update jetzt im digitalen Aktionsabo. Sie erhalten 3 digitale Ausgaben für nur 9,90 Euro.



Jetzt Digitalabonnent werden