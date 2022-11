Hohe Erzeugerpreise oder die Inflation verunsichern die Märkte weiterhin. Doch wer jetzt nicht investiert hat, versäumt viele Chancen auf gute Gewinne. Sechs Ideen zum Anlegen für unterschiedliche Investorentypen.

Es gibt zwar keine offiziellen Zahlen, aber jüngste Erhebungen von Onlinebrokern und Depotbanken geben das durchschnittliche Depotvolumen deutscher Anleger zwischen 40.000 und 60.000 Euro an. Wenn es darum geht, wie die privaten Investoren ihr Kapital auf die verschiedenen Anlageformen — Aktie oder Anleihe, Aktienfonds oder ETF, Optionsscheine oder sichere Staatsanleihe — aufgeteilt haben, gibt es dann aber starke Unterschiede, je nach Schwerpunkt des Depotanbieters. Und was sich unabhängig von der Risikobereitschaft der Anleger gezeigt hat: Die Cashbestände in den Depots haben sich seit Beginn der Börsenkapriolen mit Einsetzen der Corona-Pandemie massiv erhöht, 50 Prozent Bargeldanteil sind nicht mehr ungewöhnlich. Da hielten es die privaten nicht anders als viele professionelle Anleger.

Doch inzwischen hat die Inflation Einzug gehalten, im Oktober lag sie bei 10,4 Prozent in Deutschland. Für das Jahr 2023 wird mit einer weiterhin hohen Inflationsrate von 8,8 Prozent gerechnet. Höchste Zeit also, das freie Kapital wieder gewinnbringend arbeiten zu lassen, bevor es weiter an Kaufkraft verliert. Angesichts von 50.000 Euro Durchschnittswert in den Depots und einer hälftigen Cashquote sind 25.000 Euro also eine passende Summe für neue Anlageideen, die in die Zeit passen.

Entsprechend stellt die Redaktion von BÖRSE ONLINE sechs sehr unterschiedliche Tipps vor, mit denen Anleger der Geldentwertung entfliehen können und je nach Risikoneigung auch auf kürzere Sicht sogar bis zu dreistellige Renditen erwirtschaften können.

Von konservativ bis spekulativ

Die Erkenntnis, dass ausgesuchte Dividendenaktien sich auf lange Sicht mehr als selbst bezahlen, ist nicht neu, muss aber immer wieder in Erinnerung gebracht werden.



So, wie man mit der richtigen Kombination einen Safe öffnen kann, so leicht macht es auch die passende Kombination von Gold als Stabilitätsfaktor, Aktien als Kurschance sowie Anleihen als zuverlässige Zinslieferanten möglich, ohne Nervenflattern und mit etwas Geduld erfolgreich an den Börsen anzulegen. Und das noch besonders einfach: Die „Golden Butterfly-Strategie“ basiert auf nur fünf ETFs.

Noch einfacher funktioniert der nächste Anlagetipp: mit einem Zertifikat breit gestreut auf einen Megatrend setzen und viele Jahre vom weiteren Wachstum der Unternehmen aus den beteiligten Branchen profitieren. In diesem Fall aus dem Bereich Agrar und Nahrung.

Wer es etwas spekulativer mag, kann mit ausgewählten Zertifikaten auch in unsicheren Börsenphasen dank Volatilität gut verdienen. Ebenso mit dem Turnaround- Basket, denn bei sechs stark gefallenen Werten werden sicher mehrere zurückkommen. Und schließlich stellen wir noch vier günstige deutsche Nebenwerte vor.

Weitere Themen im Heft:

Hohe Immobilienrendite

Bei diesem auf Wohnimmobilien ausgerichteten SDAX-Wert ist von einer Krise nichts zu spüren. Die Bilanz ist stark, die Reserven sind hoch, und die Aktie hat eine satte Dividendenrendite (S.24)

Top-Dividende, Top-Kurschancen

Dieser Logistikkonzern hat die E rgebnisprognose auf rund 8,4 Milliarden Euro angehoben und den mittelfristigen Ausblick bestätigt. Nun rückt das Weihnachtsgeschäft in den Fokus (S.26)

Mehr Gewinn, höheres Kursziel

Dieser Traditionskonzern traut sich auch im neuen Jahr trotz konjunkturellem Gegenwind ein Rekordergebnis zu. Gelingt das, dürften auch Rekordkurse möglich sein (S.28)

Kater von Katar

Bereits vor dem Abpfiff des Eröffnungsspiels verließen viele Fans der Heimmannschaft das Stadion. Die Ausrüster hoffen dennoch auf ein erfolgreiches Turnier (S.32)

Diese Aktie steigt und steigt ...

Mit ressourcenschonenden Designs von Computern und Servern profitiert das Unternehmen vom nachhaltigen Trend zum grünen Computing. Börsianer feierten die jüngsten Quartalszahlen (S.37)

