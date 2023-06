Immer mehr Menschen wünschen es sich früher in Rente zu gehen, während die Politik auf die Arbeit bis 70 drängt. So können Sie frühzeitig und ohne Einbußen in Rente gehen, um das Alter noch genießen zu können.

Laut einer Studie der Bergischen Universität Wuppertal wollen fast 70 Prozent der Babyboomer Generation frühzeitig in Rente gehen. Allerdings bleibt das für viele nur ein Wunschtraum. Das müssen Sie tun, um im Alter ohne finanzielle Einbußen bequem und frühzeitig ihren Lebensabend genießen zu können:

Babyboomer wollen früher in Rente – Das droht

Tatsächlich ist es in Deutschland gar nicht so einfach frühzeitig in Rente zu gehen, denn die gesetzliche Absicherung, welche zumeist zum Leben ohnehin nicht ausreicht, wird mit jedem Beitragsjahr, in welchem Sie früher in Rente gehen, um 3,6 Prozent abgesenkt. Folglich droht vielen Babyboomern, die früher in Rente wollen, ein finanzielles Fiasko.

Dementsprechend braucht es ein entsprechendes finanzielles Polster um früher in Rente zu gehen. Der Faktor Rentenlücke sei hier allerdings beiseitegelassen (mehr dazu finden Sie in diesem Artikel).

So schaffen Sie die frühe Rente

Unterstellen wir beispielhaft, dass Sie ab dem 67. Lebensjahr eine Rente von 2000 Euro erhalten würden und diese zum Leben ausreicht. Gehen Sie mit 63 Jahren in Rente, so sinkt ihre Auszahlung auf 1730 Euro ab.

Lässt man nun unsichere Faktoren wie Rentenerhöhungen beiseite, benötigen Sie monatlich 270 Euro extra, um ihr Einkommen auf demselben Niveau zu halten.

Früher in Rente gehen mit Aktien und ETFs

In einem solchen Fall braucht es also unter idealen Umständen ein Portfolio von dem Sie monatlich 270 Euro oder jährlich 3240 Euro ohne Wertverlust entnehmen können.

Geht man dabei von einer Entnahmerate von drei Prozent aus, ergibt sich daraus, unter Voraussetzung einer Marktrendite von 7 Prozent, ein Portfolio, dass 107.000 Euro schwer sein muss.

Erreichen können Sie das mit folgenden monatlichen Sparraten (je nach Startalter), damit es auch mit dem früheren Renteneintritt klappt:

Ab 25: 48 Euro

Ab 35: 103 Euro

Ab 45: 246 Euro

Ab 55: 830 Euro

Lesen Sie auch:

Im Alter keine Rente? Diesen Betrag müssen Sie monatlich für die Altersvorsorge sparen und Früher in Rente: Künstliche Intelligenz erklärt, wie es Ihnen unkompliziert gelingt