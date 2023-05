Die Aktie der Biotechfirma hat sich von ihrem Tief gelöst. Positive Entwicklungen in der Pipeline machen Hoffnung, dass mehr möglich sein könnte. Risikobereite Anleger wetten mit

Wie wäre es mit einem dritten Versuch? Die Börsenhistorie dieser Biotech-Aktie ist geprägt durch zwei große Haussephasen, denen prompt scharfe Korrekturen folgten. Zuletzt hat sich der Kurs vom Mehrjahrestief erholt. Der große Abstand zu historischen Höchstkursen weckt Hoffnung, dass mehr möglich sein könnte. Klar ist: Wer hier investiert, muss starke Nerven mitbringen. Es kann sich aber lohnen.

Der jüngste Absturz der Aktie von dreistelligen Kursen bis auf zwölf Euro hatte zwei Gründe. Zum einen wurde das bestehende Geschäft durch die Übernahme der Biotechfirma Constellation Pharmaceuticals massiv verwässert. Dann entwickelte sich auch das zugelassene Krebsmittel Monjuvi nicht so gut, wie Analysten erwartet hatten. Gleichzeitig kostete die Entwicklung des über Constellation hinzugekommenen Präparats Pelabresib viel Geld, das Unternehmen schreibt tiefrote Zahlen.

Hedgefonds haben den Wert für sich entdeckt. Deren Short-Wetten führten zum Ausverkauf. Die Bestandsaufnahme zeigt, dass die Lage nicht so schlecht ist. Vor allem könnte sich in der Pipeline auch auf der näheren Zeitachse einiges tun, was in den kommenden Monaten eine Neubewertung der Aktie auslösen könnte.

