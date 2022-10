Unsere Besten: BÖRSE ONLINE hat 20 Werte ausgefiltert, die hohe Kurschancen haben, mit hoher Dividendenrendite locken sowie Sicherheit und Stabilität versprechen. Lesen Sie die Analyse unserer Favoriten.

Um das Positive für Anleger gleich mal vorwegzunehmen: Die Lage an der Börse ist nach wie vor ernst, aber sie ist nicht hoffnungslos. Wir befinden uns zwar weiterhin in einem Bärenmarkt, umringt von vielen noch nicht ausgestandenen Krisen und ungelösten Problemen. Doch in der wirtschaftlichen Schwächephase bieten sich gerade jetzt auch gute Chancen für Investoren. Erfahrene Anleger wissen, dass die großen Vermögen in der Krise geschaffen werden. „Wer jetzt einen kühlen Kopf behält und unterbewertete Aktien langfristig wachstumsstarker Unternehmen kauft, wird damit viel Geld verdienen“, sagt etwa der Frankfurter Fondsmanager Hendrik Leber, der auch in Deutschland viele günstige Einstiegschancen sieht.

Welche Aktien Anleger jetzt kaufen können, hat die Redaktion von BÖRSE ONLINE ausführlich recherchiert. In unserer großen Aktienanalyse stellen wir sowohl aussichtsreiche Dividendentitel wie Allianz oder BASF vor als auch interessante Unternehmen in Sondersituationen, für deren Aktien wir momentan gute Chancen auf hohe Renditen sehen. Beispiel: Fresenius. Bei dem Gesundheitskonzern, der neben dem Impfstoffhersteller Biontech auch zu den Favoriten von Fondsmanager Leber zählt, ist jüngst der amerikanische Hedgefonds Elliott eingestiegen. Das verleiht der abgestraften DAX-Aktie neue Kursfantasie.

Bei Investments in sogenannte Special Situations wie bei Fresenius sind unabhängig von der Marktlage mitunter Gewinne von 30, 50 oder gar 100 Prozent drin. Ähnliche Renditen winken Anlegern auch mit ausgewählten Turnaround-Titeln. Unsere Redaktion hat sich deshalb auch auf die Suche nach Aktien mit großem Potenzial gemacht, die aus verschiedenen Gründen die Chance auf einen raschen Turnaround besitzen. Wichtig bei dieser Auswahl war, dass die Geschäftsmodelle der Konzerne trotz Kurssturz grundsätzlich intakt sind.

